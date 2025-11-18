tip

Etihad bestellt 32 neue Widebody-Flugzeuge bei Airbus


Etihads neue A350F, A350 und A330 Flugzeuge
Die nationale Fluggesellschaft der VAE baut ihre Langstreckenflotte deutlich aus. Die ersten der ingesamt 32 neuen Großraumflugzeuge von Airbus sollen ab 2027 ausgeliefert werden.

Etihad Airways hat heute eine Bestellung über 32 zusätzliche Airbus-Widebody-Flugzeuge bekannt gegeben. Die Lieferung der neuen Flugzeuge soll bereits 2027 beginnen - eines der frühesten verfügbaren Lieferfenster weltweit. Mit der Bestellung erhöht Etihad die Zahl der neuen Widebody-Bestellungen in diesem Jahr auf insgesamt 60 Flugzeuge von Airbus und Boeing.

Auf Wachstumskurs 

Die Vereinbarung umfasst A350-1000, A350F Frachter und A330-900 – sowohl als Direktbestellungen als auch über Leasingverträge. Die Flugzeuge stärken Etihads Kapazitäten auf Mittel- und Langstrecken sowie im Frachtbetrieb: A350-1000 für Langstrecken, A350F für Etihad Cargo, A330-900 für Mittelstrecken und regionale Routen.

Mit der neuen Airbus-Bestellung wird Etihad künftig die gesamte Airbus-Widebody-Flotte betreiben, einschließlich A380, A350-Familie einschließlich Frachter und A330neo. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagt dazu: „Die Sicherung von 32 zusätzlichen Großraumflugzeugen mit Beginn der Auslieferungen im Jahr 2027 zeigt unsere Fähigkeit, schnell zu handeln, knappe Produktionsslots zu sichern und mit den globalen Kapazitätsengpässen Schritt zu halten. Diese Vereinbarungen ermöglichen es uns, unseren Wachstumskurs fortzusetzen, ein hochwertiges Reiseerlebnis zu bieten und noch mehr Gäste nach Abu Dhabi zu bringen."

Ausstattung & Bordprodukt

Alle neuen Flugzeuge werden mit der nächsten Generation von First, Business und Economy ausgestattet. Zusätzlich steht Gästen Viasat Hochgeschwindigkeitsinternet zur Verfügung. In Kombination mit dem laufenden Modernisierungsprogramm sorgt Etihad so für ein konsistentes Bordprodukt auf höchstem Niveau in der wachsenden Flotte. (red) 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



