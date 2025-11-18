Ferien-Messe Wien & Vienna Drive im Jänner 2026

Nach einer erfolgreichen Premiere im Vorjahr setzt die Austrian Exhibition Experts GmbH (AEE) die Messekombination Ferien-Messe Wien und Vienna Drive auch 2026 fort. Von 15. bis 18. Jänner 2026 verwandelt sich die VIECON Messe Wien daher erneut in einen Treffpunkt für Reiselustige sowie Mobilitätsinteressierte. Die vier Messetage bieten einen Mix aus internationalen Reisezielen, österreichischen Regionen, Kulinarik-Highlights und Mobilitätsneuheiten.

Vielfalt an Urlaubswelten & Destinationen

Die Ferien-Messe Wien präsentiert internationale Top-Destinationen, Kreuzfahrtangebote, Kultur- und Abenteuerreisen sowie zahlreiche österreichische Urlaubsregionen. Das Partnerland Sri Lanka rückt mit farbenprächtigen Inszenierungen, traditioneller Kultur und landestypischen Eindrücken in den Mittelpunkt. Ergänzt wird das Programm durch Live-Kochshows, Reisevorträge, Mitmachaktionen und ein umfassendes Familienangebot.

Die ReiseArena-Showbühne bietet Vorträge und Performances mit Themen von Nordlichtern und Lappland bis hin zu Japan und Kambodscha. Auch Destinationen wie Tschechien, Serbien und Bulgarien stellen ihre Angebote vor. Yachtanbieter präsentieren neue Routen, darunter wieder Ziele wie Madagaskar. Zusätzlich findet täglich das Reisequiz des Medienpartners Kurier statt.

Vienna Drive: Mobilitätstrends- und neuheiten

Parallel zur Ferien-Messe zeigt die Vienna Drive in Halle B Trends rund um E-Mobilität, Hybrid- und alternative Antriebe. Fahrzeuge können getestet, Informationen eingeholt und Angebote direkt verglichen werden. Erlebniszonen, Fahrsimulatoren und Live-Demonstrationen ergänzen das Programm. Das Messeticket gilt wie gewohnt für beide Messen.

Kulinarik & Entertainment

Weiters erwartet BesucherInnen ein abwechlungsreiches Angebot an Kulinarik und Entertainment: Auf der Flavours-Kochbühne gibt es beispielsweise Einblicke in nationale und internationale Küchen sowie Live-Demonstrationen, Verkostungen und Mitmachaktionen, die zum Probieren einladen. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Trampolinspringen, Jonglier-Shows, interaktiven Quizformaten und Meet & Greet mit „Radino“ vom Kinderradio. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Ferien-Messe Wien & Vienna Drive 2026

Datum & Ort: 15.–18. Jänner 2026, VIECON Messe Wien

Öffnungszeiten: Do–Sa 10:00–18:00 Uhr, So 10:00–17:00 Uhr

Tickets: Online-Ticketshop unter events.tickethead.io

Weitere Infos unter: www.ferien-messe.at

(red)