Texas: Highlights und Neueröffnungen 2026

Texas blickt 2026 auf ein ereignisreiches Reisejahr: Jubiläen, internationale Sportevents, neue Genuss- und Naturangebote sowie hochwertige Hotel- und Wellnesseröffnungen prägen den Bundesstaat und erweitern das touristische Angebot für unterschiedliche Zielgruppen.

Route 66 feiert 100 Jahre

Zum hundertjährigen Jubiläum der legendären Route 66 steht Amarillo im Sommer 2026 im Mittelpunkt. Die Panhandle-Region lädt zu einem zehntägigen Festival ein, das historische Fahrzeuge, Live-Musik, Paraden und regionale Spezialitäten kombiniert. Der große Abschluss am 13. Juni 2026 verbindet authentische Americana-Kultur mit texanischer Gastfreundschaft und macht die „Mother Road“ erneut zum Symbol für Nostalgie und Freiheit auf vier Rädern.

Texas als Gastgeber der FIFA Fußball-WM 2026

Mit insgesamt 16 Spielen zählt Texas zu den wichtigsten Austragungsorten der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Neun Partien – darunter ein Achtel- und ein Viertelfinale – finden im AT&T Stadium in Dallas statt. Sieben weitere Spiele werden im NRG Stadium in Houston ausgetragen. Die hohe internationale Aufmerksamkeit dürfte die Nachfrage nach Reisen in die Metropolen des Bundesstaates deutlich steigern.

Kulinarik: Michelin Guide setzt neue Akzente

Auch kulinarisch bleibt Texas ein Hotspot: Der MICHELIN Guide 2025 bewertet erneut die Restaurantszenen in Austin, Dallas, Fort Worth, Houston und San Antonio. Schon 2024 erhielten 15 Restaurants einen Stern, zahlreiche weitere Auszeichnungen gingen an Barbecue- und Casual-Dining-Konzepte. Mit der erneuten Aufnahme Houstons im Jahr 2025 verstärkt sich der Trend – und macht Texas auch 2026 zu einem lohnenden Ziel für Feinschmecker.

Naturerlebnisse: Noctourism im Trend West

Texas gilt mit dem Big Bend National Park und umliegenden Regionen als eines der dunkelsten Himmelsgebiete Nordamerikas. Für 2026 sind wieder Sternbeobachtungsevents, nächtliche Rangerprogramme und geführte Touren geplant. Der wachsende „Noctourism“-Trend richtet sich an Reisende, die Naturerlebnisse abseits der klassischen Tageszeiten suchen und die Weite des texanischen Himmels intensiv erleben möchten.

Neue Angebote: Wellness, Luxus und Hill Country-Charme

Im Herbst 2025 eröffnet das Hill Country Resort Camp Lucy sein neues Folklore Spa. Mit beheiztem Pool, Sauna, Hot Tub, Bar und privaten Cabanas mit Panoramablick bietet es ein hochwertiges Wellnesserlebnis nahe Dripping Springs. Auch 2026 wird das Angebot an Luxus- und Genussmomenten im Hill Country und darüber hinaus weiter ausgebaut – ideal für anspruchsvolle Gäste, die Ruhe, Komfort und landschaftliche Vielfalt kombinieren möchten. (red)