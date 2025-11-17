| news | flug » destination
Nach US-Shutdown: Flugverkehr kehrt zum Normalbetrieb zurück
Nach dem Ende der Haushaltssperre in den USA normalisiert sich der Flugverkehr landesweit.
Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte, wurden die aufgrund des „Shutdowns“ geltenden Beschränkungen am Montag aufgehoben. Damit könne der „normale Betrieb im gesamten nationalen Luftraum“ wieder aufgenommen werden.
Hintergrund - Massive Personalausfälle
Seit dem 7. November war die Zahl der Inlandsflüge an großen US-Flughäfen um rund 10% reduziert worden. Grund dafür waren massenhafte Krankmeldungen von Fluglotsen, die als unverzichtbare Berufsgruppe während der Haushaltssperre hätten ohne Bezahlung arbeiten müssen. Die Situation führte zu tausenden Flugausfällen und Verspätungen – ein Ergebnis des längsten Shutdowns in der Geschichte der USA.
US-Präsident Donald Trump hatte die Fluglotsen in der Vorwoche öffentlich aufgefordert, trotz fehlender Gehaltszahlungen zur Arbeit zu erscheinen. Am vergangenen Mittwoch unterzeichnete er schließlich einen Übergangshaushalt, der die Haushaltssperre beendete und die Grundlage für die schrittweise Rückkehr zum regulären Flugbetrieb schuf.
Wiederaufnahme des regulären Betriebs
Mit der Wiederaufnahme des Normalbetriebs erwartet die FAA eine rasche Stabilisierung der operativen Abläufe. Auswirkungen auf Flugpläne und Personalverfügbarkeit könnten in den kommenden Tagen jedoch weiterhin spürbar bleiben, bis der Betrieb vollständig eingependelt ist. (APA / red)
usa, us-shutdown, shutdown, flugbetrieb, wiederaufnahme, haushaltssperre
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
18 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Flughafen Wien AG verzeichnet weiteres Wachstum in Q1–3/2025
Die Flughafen Wien AG meldet...
-
Texas: Highlights und Neueröffnungen 2026
2026 wird für Texas ein...
-
Lauderdale-Schulungsplattform jetzt auf Deutsch verfügbar
Die Schulungsplattform Lauderdale Loyalist von...
-
Neue Frachtairline Airzeta startet in Wien
Die südkoreanische Frachtairline Airzeta nimmt...
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 46/47
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...