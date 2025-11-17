Nach US-Shutdown: Flugverkehr kehrt zum Normalbetrieb zurück

Wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte, wurden die aufgrund des „Shutdowns“ geltenden Beschränkungen am Montag aufgehoben. Damit könne der „normale Betrieb im gesamten nationalen Luftraum“ wieder aufgenommen werden.

Hintergrund - Massive Personalausfälle

Seit dem 7. November war die Zahl der Inlandsflüge an großen US-Flughäfen um rund 10% reduziert worden. Grund dafür waren massenhafte Krankmeldungen von Fluglotsen, die als unverzichtbare Berufsgruppe während der Haushaltssperre hätten ohne Bezahlung arbeiten müssen. Die Situation führte zu tausenden Flugausfällen und Verspätungen – ein Ergebnis des längsten Shutdowns in der Geschichte der USA.

US-Präsident Donald Trump hatte die Fluglotsen in der Vorwoche öffentlich aufgefordert, trotz fehlender Gehaltszahlungen zur Arbeit zu erscheinen. Am vergangenen Mittwoch unterzeichnete er schließlich einen Übergangshaushalt, der die Haushaltssperre beendete und die Grundlage für die schrittweise Rückkehr zum regulären Flugbetrieb schuf.

Wiederaufnahme des regulären Betriebs

Mit der Wiederaufnahme des Normalbetriebs erwartet die FAA eine rasche Stabilisierung der operativen Abläufe. Auswirkungen auf Flugpläne und Personalverfügbarkeit könnten in den kommenden Tagen jedoch weiterhin spürbar bleiben, bis der Betrieb vollständig eingependelt ist. (APA / red)