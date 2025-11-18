tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Expedia TAAP startet größte Black Friday-Aktion


Expedia TAAP
Riesiger Reisezeitraum. Riesige Rabatte: Die bisher größte Black Friday-Aktion von Expedia TAAP bietet jetzt Tausende Hotelangebote weltweit – gültig für das gesamte Jahr 2026.

Expedia TAAP startet die bislang größte Black Friday-Aktion für Reisebüros: Bis zum 3. Dezember 2025 können ExpedientInnen ihren KundInnen für Tausende Hotels weltweit einen Mindestrabatt von 30% sichern. Die Angebote gelten für Reisen vom 18. November 2025 bis zum 30. Dezember 2026.

Riesiger Reisezeitraum. Riesige Rabatte

Die Aktion umfasst Hotels auf allen Kontinenten und ermöglicht eine frühzeitige Planung für das gesamte Jahr 2026. Damit können Reisebüros ihre Kalender mit attraktiven Angeboten füllen und ihren KundInnen besonders wettbewerbsfähige Konditionen anbieten. Die Aktion endet am 3. Dezember 2025 – danach sind die Sonderpreise nicht mehr verfügbar.

Das Wichtigste im Überblick:
  • Mindestrabatt: 30%
  • Reisedaten: 18. Nov. 2025–30. Dez. 2026
  • Aktionszeitraum: 18. Nov. 2025–3. Dez. 2025

Reisebüros haben so die Möglichkeit, ihre höchste Vergütungschance des Jahres zu nutzen und das kommende Reisejahr für ihre Kundschaft frühzeitig zu sichern.

Teilnahme und weitere Informationen HIER  

Advertorial 

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



