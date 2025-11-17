| news | schulung » destination
Lauderdale-Schulungsplattform jetzt auf Deutsch verfügbar
Die Schulungsplattform Lauderdale Loyalist von Visit Lauderdale bietet ReiseberaterInnen ab sofort interaktive Lernmodule, Marketingmaterialien und exklusive VIP-Vorteile auch auf Deutsch.
Visit Lauderdale hat seine Schulungsplattform Lauderdale Loyalist um zwei Sprachen erweitert. Die kostenfreie Plattform ist nun neben Englisch und Spanisch auch auf Deutsch und Portugiesisch verfügbar. Betrieben von TravPRO Mobile, bietet Lauderdale Loyalist interaktive Schulungen, unmittelbar nutzbare Marketingmaterialien sowie weitere Tools, mit denen ExpedientInnen Greater Fort Lauderdale sicher und kompetent an ihre Kundschaft vermitteln können. Erfolgreiche AbsolventInnen profitieren zudem von exklusiven Gewinnchancen.
Vielfältige Infos & Insider-Tipps
Die Destination umfasst 31 Städte und Gemeinden, 39km Sandstrände an der Atlantikküste sowie ein breites Spektrum an Attraktionen. Die Plattform stellt den ReiseberaterInnen interaktive Lernmodule, ein durchsuchbares Dienstleisterverzeichnis mit über 500 Partnern sowie exklusive Insider-Tipps bereit. „Mit der Erweiterung von Lauderdale Loyalist unterstützen wir ExpedientInnen weltweit dabei, Greater Fort Lauderdale ihren KundInnen näherzubringen“, sagt Stacy Ritter, Präsidentin und CEO von Visit Lauderdale. „Das Programm stärkt unsere Partnerschaften und stellt sicher, dass BesucherInnen individuell passende Erlebnisse genießen.“
Lauderdale Loyalist Passport: Exklusive Vorteile & Gewinne
Nach Abschluss der Online-Schulung können ReiseberaterInnen den Lauderdale Loyalist Passport freischalten – einen mobilen VIP-Pass mit Vergünstigungen für Shopping, Museen und Outdoor-Erlebnisse in Greater Fort Lauderdale. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und ermöglichen es Agents, die Destination selbst zu erleben und maßgeschneiderte Reisen zu empfehlen. Wer das E-Learning bis zum 31. Dezember 2025 abschließt, hat zusätzlich die Chance auf Gewinne wie die Teilnahme an einem Fam-Trip nach Greater Fort Lauderdale, individuell gestaltete Handgepäck-Koffer und stylische Beach Bags.
Registrierung online unter: www.lauderdaleloyalist.com (red)
visit lauderdale, lauderdale, lauderdale loyalist, schulung, schulungsplattform, agents, destinationsschulung
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
18 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Texas: Highlights und Neueröffnungen 2026
2026 wird für Texas ein...
-
Nach US-Shutdown: Flugverkehr kehrt zum Normalbetrieb zurück
Nach dem Ende der Haushaltssperre...
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 46/47
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
-
Lernidee bietet drei Webinare im November
Im Rahmen des KNOVVEMBER 2025...
-
TUI Care Foundation startet Zero-Waste-Projekt in Mexiko
Mit „Destination Zero Waste“ setzt...