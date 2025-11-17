Lauderdale-Schulungsplattform jetzt auf Deutsch verfügbar

Visit Lauderdale hat seine Schulungsplattform Lauderdale Loyalist um zwei Sprachen erweitert. Die kostenfreie Plattform ist nun neben Englisch und Spanisch auch auf Deutsch und Portugiesisch verfügbar. Betrieben von TravPRO Mobile, bietet Lauderdale Loyalist interaktive Schulungen, unmittelbar nutzbare Marketingmaterialien sowie weitere Tools, mit denen ExpedientInnen Greater Fort Lauderdale sicher und kompetent an ihre Kundschaft vermitteln können. Erfolgreiche AbsolventInnen profitieren zudem von exklusiven Gewinnchancen.

Vielfältige Infos & Insider-Tipps

Die Destination umfasst 31 Städte und Gemeinden, 39km Sandstrände an der Atlantikküste sowie ein breites Spektrum an Attraktionen. Die Plattform stellt den ReiseberaterInnen interaktive Lernmodule, ein durchsuchbares Dienstleisterverzeichnis mit über 500 Partnern sowie exklusive Insider-Tipps bereit. „Mit der Erweiterung von Lauderdale Loyalist unterstützen wir ExpedientInnen weltweit dabei, Greater Fort Lauderdale ihren KundInnen näherzubringen“, sagt Stacy Ritter, Präsidentin und CEO von Visit Lauderdale. „Das Programm stärkt unsere Partnerschaften und stellt sicher, dass BesucherInnen individuell passende Erlebnisse genießen.“

Lauderdale Loyalist Passport: Exklusive Vorteile & Gewinne

Nach Abschluss der Online-Schulung können ReiseberaterInnen den Lauderdale Loyalist Passport freischalten – einen mobilen VIP-Pass mit Vergünstigungen für Shopping, Museen und Outdoor-Erlebnisse in Greater Fort Lauderdale. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert und ermöglichen es Agents, die Destination selbst zu erleben und maßgeschneiderte Reisen zu empfehlen. Wer das E-Learning bis zum 31. Dezember 2025 abschließt, hat zusätzlich die Chance auf Gewinne wie die Teilnahme an einem Fam-Trip nach Greater Fort Lauderdale, individuell gestaltete Handgepäck-Koffer und stylische Beach Bags.

Registrierung online unter: www.lauderdaleloyalist.com (red)