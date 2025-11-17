Dertour Austria: Kuoni Filialleiter-Tagung auf Mauritius

Ende Oktober fand auf Mauritius die mehrtägige Kuoni-FilialleiterInnen-Tagung statt. Gemeinsam mit Dertour Austria und Austrian Airlines standen der Austausch über aktuelle Trends der Reisebranche sowie die Stärkung der Zusammenarbeit im Mittelpunkt. Petra Seigmann, Sales Specialist von Dertour Austria, präsentierte Neuigkeiten aus dem Portfolio der Dertour Group und gab Einblicke in kommende Produkte.

Neben den fachlichen Programmpunkten bot die Insel im Indischen Ozean zahlreiche Aktivitäten: Ein Bootsausflug an die Ostküste, der Besuch des Botanischen Gartens in Pamplemousses und der Hauptstadt Port Louis sowie der Geopark Chamarel mit der „7-färbigen Erde“. Ein Abstecher zur Rhumerie, einer der letzten traditionellen Rumbrennereien der Insel, rundete das Programm ab.

Weiterbildung und Zusammenarbeit

„Mit dieser Tagung wollen wir unsere FilialleiterInnen gezielt weiterbilden und sie optimal auf zukünftige Herausforderungen und Chancen vorbereiten“, betont Harald Kraus, Geschäftsführung Reisebüro Kuoni GmbH. Die Veranstalter blicken auf eine erfolgreiche Tagung zurück und planen, die Partnerschaft mit Austrian Airlines und Dertour Austria weiter auszubauen – mit dem Ziel, die Zukunft des Reisens aktiv zu gestalten.

Teilnehmende FilialleiterInnen:

An der Tagung nahmen Harald Kraus (Geschäftsführung Kuoni GmbH), Sandra Kraus (Filialleitung 1220 Wien), Claudia Barboric (Filialleitung 8010 Graz), Anita Regenfelder-Zauner (Filialleitung Wels), Marisa Peter (Filialleitung Dornbirn), Astrid Otieno (Filialleitung 8054 Graz), Bernadette Zimmermann (Filialleitung Wr. Neustadt) sowie Claudia Rieger (Filialleitung 1030 Wien) teil. (red)