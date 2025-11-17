| news | schiff
Oceania Cruises: Taufe der Allura in Miami
Das neueste Schiff der Reederei wurde Ende letzter Woche in Miami feierlich in Dienst gestellt – TaufpatInnen waren KöchInnen der ‚Food & Wine Best New Chefs‘.
Oceania Cruises hat die Oceania Allura, das jüngste Schiff ihrer Flotte, am 13. November 2025 bei einer großen Zeremonie am Pier in Miami zelebriert. Als TaufpatInnen wirkten sechs KöchInnen aus dem „Food & Wine Best New Chefs“-Franchise mit: Tavel Bristol-Joseph, Katie Button, Calvin Eng, Aisha Ibrahim, George Mendes und Lawrence „LT“ Smith. Die offiziellen Feierlichkeiten umfassten neben einem Cocktailempfang und einem besonderen Abendessen an Bord natürlich auch das traditionelle Zerschlagung einer Champagnerflasche am Bug des Schiffes.
Schiffsdaten und Premierenreise
Die Jungfernfahrt der Oceania Allura führt zu über 92 Reisezielen auf Routen von 7 bis 34 Tagen. Das Schiff ist das Schwesterschiff der 2023 in Dienst gestellten Oceania Vista und das achte Schiff der Flotte. Die Oceania Allura bietet Platz für maximal 1.200 Gäste, verfügt über Standardkabinen mit mehr als 27 m², misst 241 Meter und hat eine Tonnage von über 67.000 Tonnen.
An Bord stehen zwölf gastronomische Einrichtungen zur Verfügung, darunter der Grand Dining Room mit 270 neuen Rezepten sowie eine neu eingeführte Crêperie mit französischen Crêpes, Brüsseler Waffeln, Bubble Waffles und Gelato. Das französische Restaurant Jacques kehrt ebenfalls zurück, mit einem Menü, das in Zusammenarbeit von Jacques Pépin, den Executive Culinary Directors und den Master Chefs of France, Alexis Quaretti und Eric Barale, entwickelt wurde. (red)
