Star Clippers senkt Einzelkabinenzuschlag auf 25%


Star Clipper und Star Flyer
Für ausgewählte Sommerabfahrten 2026 reduziert die Reederei den Zuschlag in den Kabinenkategorien 6–2; ein Termin wird ohne Einzelkabinenzuschlag angeboten.

Star Clippers bietet für mehrere Abfahrten im Sommer 2026 einen reduzierten Einzelkabinenzuschlag von 25% in den Kabinenkategorien 6–2 an. Die Anzahl der verfügbaren reduzierten Einzelkabinen ist auslastungsabhängig und begrenzt; die Bestätigung erfolgt durch die Reederei. Das Angebot gilt für alle Neubuchungen und ist mit Frühbucherbonus sowie Wiederholerrabatt kombinierbar.

Sommertermine der Star Clipper

Die Star Clipper, ein Viermaster mit 3.500 m² Segelfläche, 83 Kabinen und 115 Metern Länge, bietet folgende Abfahrten mit reduziertem Einzelkabinenzuschlag:

  • 2. Juli 2026 – 11 Nächte - Venedig–Rom
  • 18. Juli 2026 – 11 Nächte -  Rom–Venedig
  • 29. Juli 2026 – 11 Nächte - Venedig–Athen
  • 9. August 2026 – 11 Nächte - Athen–Venedig
Sommertermine der Star Flyer

Für die Star Flyer gelten folgende Abfahrten mit einem Einzelkabinenzuschlag von 25%:

  • 25. Juli 2026 – 7 Nächte - Athen–Athen
  • 1. August 2026 – 7 Nächte  Athen–Athen
  • 8. August 2026 – 7 Nächte  Athen–Athen
  • 15. August 2026 – 7 Nächte  Athen–Athen
Termin ohne Einzelkabinenzuschlag

Eine Abfahrt der Star Clipper wird ohne Einzelkabinenzuschlag angeboten:

  • 17. April 2026 - 8 Nächte - Malaga–Nizza

Weitere Infos zur Aktion:
Die Anzahl der verfügbaren reduzierten Einzelkabinen (Kabinenkategorie 6–2) ist auslastungsabhängig und begrenzt. Die Bestätigung ist der Reederei vorbehalten. Das Angebot gilt für alle Neubuchungen und ist mit Frühbucherbonus sowie Wiederholerrabatt kombinierbar. (red)

