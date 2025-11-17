tip

MSC unterstützt Jamaika nach Hurrikan Melissa


MSC Divina liefert dringend benötigte Hilfsgüter nach Ocho Rios
Die MSC Foundation und die MSC Group stellen umfangreiche Hilfsgüter bereit und stärken lokale Organisationen bei der Versorgung der Bevölkerung.

Die MSC Group und die MSC Foundation haben kurzfristig Hilfslieferungen organisiert, um die jamaikanische Regierung bei ihren Maßnahmen nach dem Hurrikan Melissa zu unterstützen, der am 28. Oktober auf Land traf. Mit operativer Unterstützung von MSC Cruises transportierte die MSC Divina 3.360 Gallonen (12.719 Liter) Wasser in Flaschen sowie 264 Planen nach Jamaika. Das Schiff erreichte Ocho Rios am 11. November. Die Hilfsgüter dienen der Deckung des unmittelbaren Bedarfs an sauberem Wasser und Materialien für Notunterkünfte.

Erweiterte Unterstützung durch Containertransporte

Die MSC Foundation übernimmt zudem den kostenlosen Seetransport von 12 Containern mit Hilfsgütern aus den Vereinigten Staaten und stellt zusätzlich 14 Container für Verteilung und Lagerung zur Verfügung. Davon profitieren die an den Maßnahmen beteiligten lokalen Organisationen Food For The Poor und die RG Cares Foundation. Ergänzend werden weitere Schritte gesetzt, um die nationalen Hilfsaktivitäten zu unterstützen.

Statement der MSC Group

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises und Vorsitzender des Exekutivkomitees der MSC Foundation, erklärte dazu: „Wir fühlen uns zutiefst verpflichtet, die Menschen in Jamaika bei der Bewältigung der verheerenden Auswirkungen des Hurrikans Melissa zu unterstützen. Durch die koordinierte Lieferung wichtiger Hilfsgüter arbeiten wir mit unseren lokalen Partnern daran, den betroffenen Ortschaften Hilfe zu leisten und die Bedürftigen mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen.“ (red) 

  msc, msc cruises, schiff, hilfsgüter, hilfsmaßnahme, jamaika, hurrikan, hurrikan melissa

