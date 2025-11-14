| news | bahn
Westbahn: Fahrplanwechsel bringt mehr Verbindungen
Ab 14. Dezember 2025 fährt die Westbahn auf der Weststrecke erstmals im durchgehenden 30-Minutentakt. Neue Direktverbindungen nach Saalfelden und zusätzliche Früh- und Spätzüge ergänzen das Angebot.
Ab 14. Dezember 2025 bietet die Westbahn auf der Weststrecke ein verdichtetes Angebot: Jede halbe Stunde fährt eine Westbahn von und nach Wien Westbahnhof. Insgesamt stehen künftig 66 tägliche Verbindungen zur Verfügung, das entspricht einer Steigerung von 10% gegenüber dem bisherigen Fahrplan.
Ab Wien Westbahnhof verkehren die Züge von 05:38 Uhr bis 21:08 Uhr, aus Westen von 07:22 Uhr bis 22:52 Uhr. Das erweiterte Angebot richtet sich insbesondere an PendlerInnen mit neuen Früh- und Hauptverkehrszeit-Zügen, während zusätzliche Spätverbindungen mehr Flexibilität für alle Bahnreisenden bieten.
Neue Direktverbindungen nach Saalfelden
Künftig gibt es dreimal täglich eine durchgehende Verbindung von Wien bis Saalfelden. Die Züge halten zwischen St. Johann im Pongau und Saalfelden unter anderem in Schwarzach-St. Veit, Zell am See und Maishofen-Saalbach. Die Fahrzeit von Wien bis Zell am See beträgt 4 Stunden 17 Minuten, bis Saalfelden 4 Stunden 28 Minuten.
Die Abfahrten ab Wien Westbahnhof erfolgen um 07:38, 11:38 und 17:38 Uhr, mit Ankunft in Saalfelden um 12:06, 16:06 und 22:06 Uhr. Rückfahrten ab Saalfelden starten um 05:52, 12:52 und 16:52 Uhr, Ankunft in Wien jeweils um 10:22, 17:22 und 21:22 Uhr. Tickets sind ab 13,99 EUR verfügbar.
Ausblick auf weitere Strecken
Ab März 2026 startet die Westbahn auch auf der Südstrecke und wird fünfmal täglich von Wien über Graz und Klagenfurt bis Villach verkehren. Informationen zu Fahrplänen und Ticketbuchungen werden rechtzeitig bekanntgegeben. Alle Züge verkehren täglich das ganze Jahr über und bieten ein verlässliches Angebot auf der Weststrecke. (red)
westbahn, bahn, zug, fahrplan, fahrplanwechsel, weststrecke
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
14 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
EU-Aktionsplan für schnellere Zugverbindungen
Berlin–Wien in viereinhalb Stunden: Die...
-
Rhätische Bahn kündigt vielfältige Sonderfahrten für 2026 an
Im kommenden Jahr erwartet BahnliebhaberInnen...
-
ÖBB-Nachtzug zwischen Wien und Paris wird eingestellt
Die Nachtzugverbindung zwischen Wien und...
-
AUA und ÖBB: Klagenfurt wird neue AIRail-Destination
Ab 14. Dezember 2025 können...
-
Westbahn präsentiert neuen Markenauftritt
Nach 14 Jahren präsentiert sich...