Hauser Exkursionen präsentiert Magalog 2026
Der neue Magalog 2026 von Hauser Exkursionen präsentiert 14 persönliche Reisegeschichten und nachhaltige Projekte aus dem weltweiten Programm.
Hauser Exkursionen stellt mit dem Magalog 2026 eine neue Inspirationsquelle für Trekking-, Bike- und Wanderreisende vor. In dem Magazin berichten langjährige MitarbeiterInnen und PartnerInnen über persönliche Erlebnisse zwischen Bergregionen, Wüsten und entlegenen Destinationen. Der Slow-Trekking-Spezialist unterstreicht damit seinen Fokus auf verantwortungsbewusstes Reisen. Der Magalog ergänzt den Auszug-Katalog 2026, der über 100 Reiseziele vorstellt. Beide Publikationen können online bestellt oder als PDF heruntergeladen werden.
Persönliche Einblicke aus dem Hauser-Team
Im Magalog kommen jene Personen zu Wort, die im Alltag hinter den Kulissen arbeiten oder Gäste auf Reisen begleiten. Geschäftsführer Manfred Häupl betont die Leidenschaft, die das gesamte Team verbindet. Insgesamt 14 Reisegeschichten zeigen unterschiedliche Perspektiven auf Erlebnisse in Natur- und Kulturräumen weltweit.
So führt ein Beitrag in die Abruzzen, wo Hauser-Guide Giovanni Nori seine Gäste durch die Berglandschaft des „kleinen Tibet Europas“ begleitet. Die familiär geführten Unterkünfte entlang der Route und die Verbundenheit des Guides mit der Region prägen das Trekkingerlebnis.
Auch Kirgistan steht im Mittelpunkt einer der Geschichten. Hauser-Rad-Produktmanagerin Inka Geisberger berichtet von einer 15-tägigen Tour durch das Tien-Shan-Gebirge, kombiniert mit Zeltnächten und MTB-Etappen. Ihre Eindrücke beschreiben die landschaftliche Vielfalt sowie die nomadisch geprägte Kultur des Binnenstaats.
Hauser-Reiseleiter Jürgen Abele schildert seine Wanderung auf dem über 80 Kilometer langen Heaphy Track, einem der Great Walks Neuseelands. Die Route verbindet Küsten-, Wald- und Berglandschaften. Ergänzend verweist er auf die Trekkingkombination Routeburn, Heaphy & Abel Tasman, die verschiedene topografische Höhepunkte zusammenführt.
Nachhaltigkeitsprojekte & ergänzende Informationen
Neben persönlichen Reiseberichten bietet der Magalog Hintergrundwissen zu Nachhaltigkeitsinitiativen. Ab 2026 unterstützt Hauser Exkursionen gemeinsam mit atmosfair ein nach dem Gold Standard zertifiziertes Projekt in Indien. Zudem besteht seit Jahrzehnten eine Mitgliedschaft in der Sir Edmund Hillary Stiftung, die Menschen im Mount-Everest-Gebiet fördert.
Weitere Informationen bietet die neu gestaltete Website von Hauser Exkursionen unter: www.hauser-exkursionen.de (red)
