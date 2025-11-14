tip

TUI Hautnah Events in Villach und Fohnsdorf


Hautnah Event Villach
Agents informierten sich an zwei Abenden der regionalen Eventreihe über die Neuheiten von TUI sowie Partnern.

TUI Österreich veranstaltete Anfang November zwei exklusive Hautnah Events in Villach und Fohnsdorf. Gemeinsam mit TUI Blue, den Constantinou Bros Hotels und dem Fremdenverkehrsbüro Kroatien präsentierte der Veranstalter aktuelle Angebote sowie neue Produkthighlights für Reisebüromitarbeitende. Die Teilnehmenden nutzten den bewusst klein gehaltenen Rahmen beider Abende gerne für Gespräche mit KollegInnen und Partnern. Abgerundet wurden die Abende durch regionale Spezialitäten in entspannter Atmosphäre.

Austausch in kleinem Rahmen

Am 5. November nahmen 25 Reiseprofis am Hautnah Event in Villach teil, das im Restaurant Frieers Feines Haus stattfand. Tags darauf begrüßte TUI 20 Agents im Schloss Gabelhofen in Fohnsdorf. An beiden Abenden informierten Thomas Müller, Verkaufsleitung Süd bei TUI Österreich, und Heinz Zangerl, Leitung Veranstaltervertrieb TUI Österreich, über neue Produkte und strategische Schwerpunkte.

Zusätzliche Einblicke zu TUI Blue lieferte Baris Soysal, Sales Manager TUI Hotelbrands. Jannis Ioannou, Sales & Marketing Manager Constantinou Bros Hotels, stellte in Villach und Fohnsdorf die aktuellen Highlights der Hotelgruppe vor. In Fohnsdorf präsentierte außerdem Branimir Tončinić vom Fremdenverkehrsamt Kroatien Neuigkeiten aus der Destination. (red) 

  adabei, tui, tui hautnah, agents, event, reisebüro, schulung, infoabend

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



