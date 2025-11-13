| news | produkt » incoming
NÖ-Card: Weihnachtsaktion für 15 Monate Ausflugsvergnügen
Die Niederösterreich-Card bietet derzeit eine besondere Weihnachtsaktion: Beim Neukauf bis 31. Dezember 2025 gilt die Karte 15 statt 12 Monate und öffnet den Eintritt zu mehr als 300 Ausflugszielen.
Die Niederösterreich-Card präsentiert sich als vielseitiges Geschenk für die bevorstehenden Feiertage. Sie ermöglicht freien Eintritt zu über 300 Attraktionen – von Burgen, Schlössern und Museen über Tier- und Naturparks bis hin zu Freizeit- und Erlebnisangeboten in ganz Niederösterreich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betonte bei der Präsentation in St. Pölten den Erlebniswert der Card: „Mit der Niederösterreich-Card schenken Sie zu Weihnachten gemeinsame Zeit und unvergessliche Momente. Sie zeigt unser Bundesland von seiner spannendsten und abwechslungsreichsten Seite.“
Vielfältige Ausflugsziele - verlängerte Gültigkeit
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, hob die Bandbreite der Ausflugsziele hervor: „Von der Schneebergbahn über die Kittenberger Erlebnisgärten und die Sole Felsen Welt Gmünd bis hin zum Wiener Riesenrad – viele dieser 365 Ziele sind das ganze Jahr über geöffnet und ideal für spontane Ausflüge oder Kurzurlaube.“
Im Rahmen der Weihnachtsaktion gilt beim Neukauf einer Niederösterreich-CARD bis 31. Dezember 2025 eine verlängerte Laufzeit: Statt 12 Monate ist die Karte 15 Monate gültig – von 1. Jänner 2026 bis 31. März 2027. „Mehr Zeit, mehr Ausflüge, mehr Erlebnisse“, fasste Geschäftsführer Klemens Wögerer zusammen. Die CARD kann im Onlineshop, über die NÖ-Card-App, telefonisch oder bei zahlreichen Verkaufsstellen – etwa Trafiken, Raiffeisenbanken, OMV-Tankstellen und teilnehmenden Ausflugszielen – erworben werden.
- NÖ-Card Preise: Erwachsene: 85 EUR / Jugendliche (6–16 Jahre): 46 EUR
Weitere Informationen, Ausflugstipps sowie den Onlinekauf unter: www.niederoesterreich-card (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
