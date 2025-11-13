tip

Lufthansa will Beteiligung an ITA Airways auf 90% erhöhen


Foto: Astock Productions / www.shutterstock.com
Die Lufthansa-Gruppe plant, ihren Anteil an der italienischen Fluggesellschaft ITA Airways im Juni auf 90% zu erhöhen. Bis 2027 soll ITA vollständig in den Konzern integriert sein.

Die Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa, Muttergesellschaft der Austrian Airlines (AUA), und ITA Airways entwickelt sich zügig. Laut Lufthansa-CEO Carsten Spohr soll der Anteil der Deutschen an der italienischen Fluglinie im Juni auf 90% steigen. Das erklärte Spohr nach einem Treffen mit dem italienischen Finanzminister Giancarlo Giorgetti in Rom gegenüber der Mailänder Wirtschaftszeitung Sole 24 Ore.

„Wir sind auf dem besten Weg, die Integration innerhalb von 18 Monaten abzuschließen – die schnellste in der Geschichte von Lufthansa“, so Spohr. Zu den bisher erreichten Etappenzielen zählen Codesharing-Flüge, gegenseitiger Zugang zu Lounges sowie die Verbindung der Treueprogramme. Bis 2027 soll ITA Airways vollständig in die Lufthansa-Gruppe eingegliedert sein und einen wesentlichen Beitrag zur Profitabilität leisten.

Langfristiges Ziel: 100%-Übernahme

Spohr bekräftigte, dass Lufthansa langfristig die vollständige Übernahme von ITA Airways anstrebt. Voraussetzung dafür sei die Genehmigung des geplanten Nordatlantik-Joint-Ventures mit United Airlines durch die US-Kartellbehörden. „Ohne die Zustimmung der amerikanischen Behörden ist die Integration nicht möglich“, erklärte Spohr. Lufthansa rechne in diesem Zusammenhang mit Unterstützung der italienischen Regierung.

Für ITA Airways sei die Kooperation mit einem starken Partner wie United Airlines von Bedeutung, da die Fluggesellschaft nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Delta Air Lines derzeit eigenständig auf dem US-Markt agiere. (APA / red) 

