Linz Airport: Sommerflugprogramm 2026 bereits buchbar

Das Sommerflugprogramm 2026 ab Linz ist ab sofort buchbar. Es umfasst Charterflüge zu klassischen Urlaubszielen, neue Destinationen, Linienflüge nach Spanien, Italien und Großbritannien sowie Rundreisen und Sightseeing-Touren. Frühbucher können den entsprechenden Rabatt sichern.

Klassiker im Charterflugplan

Für Griechenland stehen auch im Sommer 2026 wieder beliebte Inseln auf dem Programm: Rhodos wird montags und Kos sonntags angeflogen. Kreta/Heraklion ist mittwochs, freitags und sonntags erreichbar. Die Insel Kefalonia wird erneut von Rhomberg Reisen angeboten, jeweils donnerstags ab Linz. Lefkas und das nahe Festland Epirus können samstags über den Flughafen Preveza erreicht werden. Skiathos fliegt Springer Reisen wöchentlich freitags an.

Die kroatische Insel Brac ist samstags mit Gruber Reisen erreichbar. Mallorca wird weiterhin mittwochs und sonntags bedient, und Antalya in der Türkei steht mehrmals wöchentlich zur Verfügung (dienstags, donnerstags, freitags und samstags). Ägyptens Urlaubsdestination Hurghada wird mittwochs, freitags und samstags angeboten und ist besonders bei Tauchern und Familien beliebt.

Linienflüge mit Ryanair

Auch im Sommer 2026 können Reisende mit Ryanair ab Linz wieder direkt zu mehreren attraktiven Städten fliegen. Alicante an der spanischen Costa Blanca wird zweimal wöchentlich, montags und freitags, angeboten. Bari in Italien ist ebenfalls zweimal wöchentlich, montags und freitags, erreichbar. Die britische Hauptstadt London wird ebenfalls zweimal wöchentlich nonstop angeflogen.

Rundreisen und Sightseeing-Touren

Neben klassischen Badeurlauben bietet das Sommerprogramm auch Rundreisen und Sightseeing-Touren. In Frankreich werden Reisen nach Le Havre/Normandie (03.04. – 06.04.), Lyon (14.05. – 17.05.) und Montpellier (30.04. – 03.05.) angeboten. Die Teilnehmer erleben historische Städte, UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten, kulinarische Spezialitäten und die abwechslungsreiche Kultur der Regionen.

In Spanien können Reisende Bilbao (02.04. – 06.04.) besuchen und das Baskenland mit seinen Bergen, der historischen Altstadt und dem Guggenheim-Museum erkunden. Barcelona (30.04. – 03.05.) steht ebenfalls auf dem Programm und bietet die weltberühmten Bauwerke Gaudís, mediterranes Flair und katalanische Gastfreundschaft.

Weitere Informationen unter: www.linz-airport.com/Reiseziele (red)