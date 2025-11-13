| news | flughafen » flug
Linz Airport: Sommerflugprogramm 2026 bereits buchbar
Ab sofort können Reisende ihre Sommerflüge ab Linz buchen. Das Programm deckt sowohl klassische Charterziele als auch neue Destinationen ab.
Das Sommerflugprogramm 2026 ab Linz ist ab sofort buchbar. Es umfasst Charterflüge zu klassischen Urlaubszielen, neue Destinationen, Linienflüge nach Spanien, Italien und Großbritannien sowie Rundreisen und Sightseeing-Touren. Frühbucher können den entsprechenden Rabatt sichern.
Klassiker im Charterflugplan
Für Griechenland stehen auch im Sommer 2026 wieder beliebte Inseln auf dem Programm: Rhodos wird montags und Kos sonntags angeflogen. Kreta/Heraklion ist mittwochs, freitags und sonntags erreichbar. Die Insel Kefalonia wird erneut von Rhomberg Reisen angeboten, jeweils donnerstags ab Linz. Lefkas und das nahe Festland Epirus können samstags über den Flughafen Preveza erreicht werden. Skiathos fliegt Springer Reisen wöchentlich freitags an.
Die kroatische Insel Brac ist samstags mit Gruber Reisen erreichbar. Mallorca wird weiterhin mittwochs und sonntags bedient, und Antalya in der Türkei steht mehrmals wöchentlich zur Verfügung (dienstags, donnerstags, freitags und samstags). Ägyptens Urlaubsdestination Hurghada wird mittwochs, freitags und samstags angeboten und ist besonders bei Tauchern und Familien beliebt.
Linienflüge mit Ryanair
Auch im Sommer 2026 können Reisende mit Ryanair ab Linz wieder direkt zu mehreren attraktiven Städten fliegen. Alicante an der spanischen Costa Blanca wird zweimal wöchentlich, montags und freitags, angeboten. Bari in Italien ist ebenfalls zweimal wöchentlich, montags und freitags, erreichbar. Die britische Hauptstadt London wird ebenfalls zweimal wöchentlich nonstop angeflogen.
Rundreisen und Sightseeing-Touren
Neben klassischen Badeurlauben bietet das Sommerprogramm auch Rundreisen und Sightseeing-Touren. In Frankreich werden Reisen nach Le Havre/Normandie (03.04. – 06.04.), Lyon (14.05. – 17.05.) und Montpellier (30.04. – 03.05.) angeboten. Die Teilnehmer erleben historische Städte, UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten, kulinarische Spezialitäten und die abwechslungsreiche Kultur der Regionen.
In Spanien können Reisende Bilbao (02.04. – 06.04.) besuchen und das Baskenland mit seinen Bergen, der historischen Altstadt und dem Guggenheim-Museum erkunden. Barcelona (30.04. – 03.05.) steht ebenfalls auf dem Programm und bietet die weltberühmten Bauwerke Gaudís, mediterranes Flair und katalanische Gastfreundschaft.
Weitere Informationen unter: www.linz-airport.com/Reiseziele (red)
linz, linz airport, airport linz, flug, flughafen, flugplan, sommer 2026, sommerflugplan
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
13 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Lufthansa will Beteiligung an ITA Airways auf 90% erhöhen
Die Lufthansa-Gruppe plant, ihren Anteil...
-
Eurowings erhöht Frequenzen zwischen Köln und Klagenfurt
Mit einer zusätzlichen wöchentlichen Rotation...
-
SITA, Amadeus & AACO – Initiative für transparente Emissionsdaten
Unter der Schirmherrschaft der AACO...
-
Reminder: Korean Air lädt zur Flugzeugbesichtigung ein
Jetzt noch schnell anmelden! Am...
-
Israel: Reisewarnung gelockert, Flugplan angepasst
Das Auswärtige Amt in Deutschland...