tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Lernidee bietet drei Webinare im November


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Im Rahmen des KNOVVEMBER 2025 können Reiseprofis an drei kostenlosen Webinaren teilnehmen und praxisnahes Wissen zu Winterreisen, Schiffsreisen und Nordamerika erhalten.

Lernidee Erlebnisreisen bietet auch 2025 wieder im Rahmen des KNOVVEMBER drei kostenfreie Webinare für den stationären Vertrieb an. Die einstündigen Online-Schulungen vermitteln aktuelle Reisetrends, Produktneuheiten und Verkaufsargumente und richten sich an alle, die ihre KundInnen kompetent beraten möchten.

Webinare im Überblick

Mittwoch, 19. November 2025 · 09:00 – 10:00 Uhr Magische Wintermärchen in Finnisch-Lappland mit Tuja Reisen: Das Webinar stellt das aktuelle Programm für Winterreisen nach Lappland vor, inklusive Reisetipps, Unterkünften und buchungsrelevanten Informationen für die Beratung. Anmeldung zum Webinar HIER

Dienstag, 25. November 2025 · 09:00 – 10:00 Uhr Katalogvorstellung „Die Welt per Schiff entdecken“ – Highlights 2026/27: Vorgestellt werden Neuheiten wie Expeditionskreuzfahrten rund um Island und nach Papua-Neuguinea sowie klassische Routen auf Douro, Mekong und Amazonas und Postschiffreisen in der Südsee. Anmeldung zum Webinar HIER

Mittwoch, 26. November 2025 · 09:00 – 10:00 Uhr Kanada & Alaska per Zug und Schiff entdecken: Das Webinar zeigt Kombinationen von Bahnreisen wie dem Rocky Mountaineer oder VIA Rail mit Schiffsreisen im Pazifik. Produktmanagerin Claudia Umscheid erläutert passende Zielgruppen und gibt praxisnahe Beratungstipps. Anmeldung zum Webinar HIER

Zielgruppe und Ablauf

Die Webinare richten sich an Fachkräfte im Reisevertrieb sowie an alle, die anspruchsvollere Lernidee-Reiseangebote professionell vermitteln wollen. Neben Präsentationen mit Bildern und Hintergrundinformationen gibt es die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und direkt mit dem Lernidee-Team zu diskutieren.  (red) 

  lernidee, webinar, schulung, online-schulung, agents, knovvember

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

