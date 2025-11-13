tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Eurowings erhöht Frequenzen zwischen Köln und Klagenfurt


Eurowings stockt Köln-Klagenfurt auf
Mit einer zusätzlichen wöchentlichen Rotation stärkt Eurowings im Sommer 2026 die Verbindung zwischen Kärnten und Nordrhein-Westfalen und reagiert damit auf steigende Nachfrage.

Der Sommerflugplan 2026 bringt eine erfreuliche Kapazitätserweiterung am Flughafen Klagenfurt: Eurowings stockt die bestehende Verbindung zwischen Köln und Klagenfurt von bislang zwei auf drei wöchentliche Flüge – jeweils Montag, Mittwoch und Freitag - auf. Das entspricht einem Kapazitätsplus von 50% auf dieser Strecke und stellt damit 23.400 Sitzplätze in den Markt.

„Die verstärkte Anbindung an Köln ist ein klares Signal an den Tourismusstandort Kärnten. Wir schaffen mehr Kapazitäten auf einer wichtigen Strecke und verbessern gleichzeitig die Erreichbarkeit für Gäste aus einem wirtschaftlich starken und bevölkerungsreichen Raum“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt.

Wichtiger Herkunftsmarkt 

Nordrhein-Westfalen zählt zu den bedeutendsten Herkunftsregionen für den Kärntner Tourismus. Durch die Aufstockung der Eurowings-Verbindung wird dieser Markt künftig noch besser erschlossen. Besonders das Einzugsgebiet rund um Köln – das bis in die benachbarten Niederlande reicht – gilt als wachstumsstark. Bereits jetzt registriert der Flughafen Klagenfurt eine steigende Nachfrage aus diesen Regionen.

Mit dem erweiterten Flugangebot sollen die Potenziale im touristischen Verkehr weiter gestärkt und neue Gästeschichten angesprochen werden.

Verbesserte Anbindung 

Neben der touristischen Bedeutung gewinnt die Strecke auch für Geschäfts- und Städtereisende an Relevanz. Über den Flughafen Köln/Bonn bestehen im Eurowings-Netz zahlreiche Umsteigemöglichkeiten, unter anderem nach Berlin, Zürich, Barcelona, Heraklion, London-Heathrow und Kos. Damit profitieren FluggästInnen aus Kärnten von einer verbesserten Anbindung an zentrale europäische Destinationen. (Red) 

  eurowings, flug, sommerflug, sommerflugplan, klagenfurt, klagenfurt airport, flughafen, flughafen klagenfurt, köln

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
13 November 2025

16:06
NÖ-Card: Weihnachtsaktion für 15 Monate Ausflugsvergnügen
15:48
Lufthansa will Beteiligung an ITA Airways auf 90% erhöhen
12:39
Linz Airport: Sommerflugprogramm 2026 bereits buchbar
11:47
Lernidee bietet drei Webinare im November
10:29
TUI Care Foundation startet Zero-Waste-Projekt in Mexiko
10:19
Eurowings erhöht Frequenzen zwischen Köln und Klagenfurt
10:10
MSC Cruises bestellt zwei weitere Schiffe der World Class

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.