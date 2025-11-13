Eurowings erhöht Frequenzen zwischen Köln und Klagenfurt

Der Sommerflugplan 2026 bringt eine erfreuliche Kapazitätserweiterung am Flughafen Klagenfurt: Eurowings stockt die bestehende Verbindung zwischen Köln und Klagenfurt von bislang zwei auf drei wöchentliche Flüge – jeweils Montag, Mittwoch und Freitag - auf. Das entspricht einem Kapazitätsplus von 50% auf dieser Strecke und stellt damit 23.400 Sitzplätze in den Markt.

„Die verstärkte Anbindung an Köln ist ein klares Signal an den Tourismusstandort Kärnten. Wir schaffen mehr Kapazitäten auf einer wichtigen Strecke und verbessern gleichzeitig die Erreichbarkeit für Gäste aus einem wirtschaftlich starken und bevölkerungsreichen Raum“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt.

Wichtiger Herkunftsmarkt

Nordrhein-Westfalen zählt zu den bedeutendsten Herkunftsregionen für den Kärntner Tourismus. Durch die Aufstockung der Eurowings-Verbindung wird dieser Markt künftig noch besser erschlossen. Besonders das Einzugsgebiet rund um Köln – das bis in die benachbarten Niederlande reicht – gilt als wachstumsstark. Bereits jetzt registriert der Flughafen Klagenfurt eine steigende Nachfrage aus diesen Regionen.

Mit dem erweiterten Flugangebot sollen die Potenziale im touristischen Verkehr weiter gestärkt und neue Gästeschichten angesprochen werden.

Verbesserte Anbindung

Neben der touristischen Bedeutung gewinnt die Strecke auch für Geschäfts- und Städtereisende an Relevanz. Über den Flughafen Köln/Bonn bestehen im Eurowings-Netz zahlreiche Umsteigemöglichkeiten, unter anderem nach Berlin, Zürich, Barcelona, Heraklion, London-Heathrow und Kos. Damit profitieren FluggästInnen aus Kärnten von einer verbesserten Anbindung an zentrale europäische Destinationen.