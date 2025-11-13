| news | schiff
MSC Cruises bestellt zwei weitere Schiffe der World Class
MSC Cruises und Chantiers de l’Atlantique haben die Bestellung von zwei weiteren Schiffen der World Class bekanntgegeben. Die Neubauten sollen 2030 bzw. 2031 ausgeliefert werden.
Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer Veranstaltung in Saint-Nazaire, bei der zugleich das Aufschwimmen der MSC World Asia sowie die Münzzeremonie der MSC World Atlantic gefeiert wurden. Der Bau der neuen World-Class-Schiffe, dem siebten und achten der Serie, soll 2029 beginnen. Mit diesen beiden neuen Aufträgen erhöht sich das Volumen der 2025 in Frankreich bestellten MSC-Schiffe auf nahezu 7 Mrd. EUR. Einschließlich der bereits im Bau befindlichen World-Class-Einheiten erreicht die Gesamtinvestition von MSC Cruises in Frankreich rund 10,5 Mrd. EUR.
Pierfrancesco Vago, Executive Chairman der Kreuzfahrtsparte der MSC Group, bezeichnete die Ankündigung als wichtigen Meilenstein in der über 20-jährigen Zusammenarbeit mit der Werft. Die Schiffe der World Class zählen laut Reederei zu den energieeffizientesten ihrer Art und sind mit Dual-Fuel-Motoren für Flüssigerdgas (LNG) ausgestattet. Damit schafft MSC Cruises die Grundlage für den späteren Einsatz von Bio- und synthetischen Kraftstoffen, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen im Schiffsbetrieb zu erreichen.
Weitere Meilensteine der World Class
Das Aufschwimmen der MSC World Asia markierte einen weiteren Baufortschritt. Das Schiff wird im November 2026 ausgeliefert und ab Dezember siebentägige Kreuzfahrten im westlichen Mittelmeer durchführen. Die Route umfasst Barcelona, Marseille, Genua, Civitavecchia/Rom, Messina und Valletta.
Zeitgleich fand die traditionelle Münzzeremonie für die MSC World Atlantic statt. Diese wird 2027 in Dienst gestellt und im Winter 2027/28 von Port Canaveral (USA) aus in der Karibik eingesetzt. Taufpatinnen waren Lynn Torrent, Präsidentin von MSC Cruises North America, und Agnès Sahores, Smart Yard Improvement Manager bei Chantiers de l’Atlantique.
Überblick über die World Class
Zur World Class Flotte zählen derzeit die MSC World Europa (2022) und die MSC World America (2025) sowie die in Bau befindlichen MSC World Asia (2026) und MSC World Atlantic (2027). Vier weitere Schiffe – World Class 5 bis 8 – folgen bis 2031.
Alle Schiffe seien laut Reederei und Werft auf Energieeffizienz und alternative Antriebstechnologien ausgelegt. MSC Cruises und Chantiers de l’Atlantique arbeiten dafür intensiv an gemeinsamen Projekten zur Entwicklung neuer maritimer Technologien in Kooperation mit Forschungseinrichtungen, Behörden und Industriepartnern. (red)
