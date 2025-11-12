| news | destination » incoming
Rax-Seilbahn: Highlights der Jubiläums-Wintersaison
Österreichs erste Personen-Seilschwebebahn feiert 2026 ihr 100-jähriges Bestehen und bietet ein vielfältiges Winterprogramm für Gäste.
Die Rax-Seilbahn startet am 6. Dezember 2025 in die neue Wintersaison. Nach den Revisionsarbeiten befördert sie Gäste wieder im Pendeltakt in weniger als acht Minuten auf das 1.545m hochgelegene Rax-Plateau.
1926 als erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs eröffnet, zählt sie heute zu den beliebtesten Ausflugszielen der Wiener Alpen. Jährlich nutzen mehr als 200.000 BesucherInnen die Bahn. 2026 steht nun ganz im Zeichen des 100-jährigen Jubiläums mit begleitenden Veranstaltungen und Aktionen.
Schneeschuhwandern - Für Anfänger & Profis
Die Raxalpe gilt als führender Schneeschuhwanderberg im Osten Österreichs. Ein Farbleitsystem markiert mehrere Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Schneeschuhe und Stöcke sind im Raxalm-Berggasthof erhältlich, der ebenso wie das Ottohaus mit regionaler Küche punktet. Geführte Wintertouren durch das Naturschutzgebiet Rax ergänzen das Angebot.
Für EinsteigerInnen finden die Schneeschuh-Schnuppertage Niederösterreich am 10. Jänner und 14. Februar 2026 statt. Unter dem Motto „Spuren und Spüren“ erkunden kleine Gruppen unter Anleitung erfahrener Guides die verschneite Landschaft.
Winterliche Events 2025/26
Zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Raxalpe zählen die „Besinnliche Bergweihnacht“ an sechs Terminen im Dezember mit Fackelwanderung, Musik und 3-Gang-Weihnachtsmenü (Tickets ab 79 EUR, www.event.raxalpe.com ). Am 17. Jänner 2026 folgt die „Rax Winter-Challenge“, ein Schneeschuhbewerb für Familien. Am 6. März 2026 lädt der Kulinarik-Event „Haubenkoch trifft Hüttenwirt“ zu einem sechsgängigen Gourmetmenü am Berg. Ergänzend bietet das Scharfegger’s Raxalpen Resort Aktionswochen mit ermäßigtem oder kostenlosem Schneeschuhverleih, Gratisaktionen für Kinder sowie Sonderrabatte auf Seilbahntickets.
Weitere Informationen unter: www.raxalpe.com (red)
