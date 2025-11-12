| news | schiff
Mein Schiff stellt Sommerreisen 2027 ab Deutschland vor
Die Mein Schiff Flotte startet im Sommer 2027 zu vielfältigen Kreuzfahrten ab Deutschland. Spezielle Familien- sowie Adults-only-Reisen ergänzen das Angebot.
Im Sommer 2027 fährt die Mein Schiff 1 ab/bis Kiel auf fünf- bis zwölftägigen Reisen durch Nordland und Ostsee. Ziele sind Tallinn, Helsinki, Stockholm sowie norwegische Häfen wie Geiranger, Honningsvåg und Tromsø. Die Mein Schiff 2 startet ab Bremerhaven Richtung Nordkap und Island, die Mein Schiff 3 steuert unter anderem die Lofoten und Vesterålen an. Die Mein Schiff 7 fährt ab/bis Warnemünde sowie später ab/bis Kiel auf verschiedenen Routen. Die Mein Schiff Relax bietet 7- bis 14-tägige Reisen entlang der norwegischen Küste an, erstmals ab/bis Hamburg.
Mittelmeer- und Westeuropa-Routen
Im Sommer 2027 fährt die Mein Schiff 4 nach dem Mittelmeerauftakt ab/bis Triest auf zwei Routings in der Adria. Anläufe führen unter anderem nach Dubrovnik, Kotor, Split, Korfu, Zadar und Koper. Sieben- und vierzehntägige Reisen lassen sich kombinieren. Die Mein Schiff 5 kreuzt im Ägäischen und Ionischen Meer und steuert Kreta, Mykonos, Santorin, Piraeus (Athen) und Volos an. Neu im Programm ist Thessaloniki. Die Mein Schiff 6 startet ab/bis Leixoes (Porto) zu Häfen in Spanien, Frankreich, Portugal und Marokko. Ab Herbst 2027 verlegt das Schiff ab Kiel auf Routen durch die Ostsee und entlang der Südküste Norwegens. Die Mein Schiff Flow fährt 8- bis 10-tägige Reisen ab/bis Palma im westlichen Mittelmeer. Übernachtungen zu Beginn oder Ende der Reise ermöglichen ausreichend Zeit für die Erkundung Mallorcas.
Für Familien oder Adults-only
Spezielle Familienreisen starten ab 30. Juni 2027 mit der Mein Schiff 1 ab/bis Kiel. Ab 8. Juli fährt die Mein Schiff 6 zu Familienreisen, ab 8. Oktober 2027 die Mein Schiff 5 in der südlichen Ägäis. Das Programm umfasst Workshops, Malkurse, Rallyes, Shuffleboard, Bingo und Kids-Kapitänsfragestunden.
Aber auch für Erwachsene gibt es spezielle Angebote - Vier Adults-only-Reisen werden 2027 angeboten. Die Mein Schiff 4 fährt vom 21. bis 28. April sowie 28. April bis 7. Mai ab/bis Palma. Die Mein Schiff Relax fährt vom 18. bis 26. September sowie 26. September bis 3. Oktober ab/bis Hamburg.
Preisbeispiele:
- 9 Nächte „Norwegens Fjordwelten“ ab/bis Hamburg mit Mein Schiff Relax: ab 1.749 EUR Innenkabine, ab 2.169 EUR Balkonkabine, PRO-Tarif inkl. 200 EUR Frühbucherermäßigung.
- 7 Nächte „Adults-only: Faszination Mittelmeer“ ab/bis Palma mit Mein Schiff 4: ab 999 EUR Innenkabine, ab 1.219 EUR Balkonkabine, PRO-Tarif inkl. 180 EUR Frühbucherermäßigung.
- 7 Nächte „Schönheiten der Ägäis“ ab/bis Heraklion mit Mein Schiff 5: ab 1.119 EUR Innenkabine, ab 1.449 EUR Balkonkabine, PRO-Tarif inkl. 180 EUR Frühbucherermäßigung.
