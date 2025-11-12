| news | technologie » destination
DZT erhält Auszeichnungen für digitale Tourismusprojekte
Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) wurde für ihre digitalen Projekte „Grimm’s Quest“ und „UNESCO-Welterbestätten in Deutschland“ mit internationalen Awards ausgezeichnet.
Die beiden aktuellen Digitalprojekte der DZT, „Grimm’s Quest“ sowie die Mixed Reality-App „UNESCO-Welterbestätten in Deutschland“, haben sich bei mehreren hochkarätig besetzten Wettbewerben präsentiert und Top-Platzierungen erreicht. Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstands der DZT, sagt dazu: „Digitale Anwendungen sind ein unverzichtbares Instrument, um Deutschland im Wettbewerb der Destinationen als innovatives und attraktives Qualitätsreiseziel zu präsentieren. Seit Jahren sind wir mit der Implementierung immersiver Technologien und Gamification-Lösungen im touristischen Marketing Schrittmacher für die Branche. Der Erfolg bei hochkarätig besetzten Wettbewerben zeigt die Anerkennung dieser Arbeit.“
Nominierungen & Auszeichnungen
Beim German Design Award 2026 gewann die Gamification-Anwendung „Grimm’s Quest“ in der Kategorie „Excellent Communications Design – Interactive User Experience“. Der Preis wird vom Rat für Formgebung vergeben und gilt als einer der renommiertesten Design-Awards weltweit. Zusätzlich ist „Grimm’s Quest“ für den German Brand Award und den German Innovation Award 2026 nominiert. Beim Digital Communication Award (DCA) erreichte die DZT mit „Grimm’s Quest“ Gold in der Kategorie „Contest & Game“ und Bronze in „Storytelling“.
Die Mixed Reality App „UNESCO-Welterbestätten in Deutschland“ erhielt den „XR Industry Activation Award“ in der Kategorie „Interactive Business“. Der Preis würdigt Projekte, die durch Virtual, Augmented oder Mixed Reality messbaren Impact in ihrer Branche erzielen. Die Auszeichnung wurde am 6. November im Rahmen des Next Reality Festivals in Hamburg vergeben. Die App ist zudem für den Deutschen Tourismuspreis und den AUREA-Award nominiert. (red)
dzt, deutsche zentrale für tourismus, technologie, digitalprojekte, auszeichung, award, grimms quest
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
12 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Rax-Seilbahn: Highlights der Jubiläums-Wintersaison
Österreichs erste Personen-Seilschwebebahn feiert 2026...
-
A3M warnt vor unterschätzten Gefahren an Stränden und Küsten
Nach einem tödlichen Zwischenfall auf...
-
Chinas erstes Surf-Resort eröffnet in Hainan
In Hainan eröffnet Chinas erstes...
-
Israel: Reisewarnung gelockert, Flugplan angepasst
Das Auswärtige Amt in Deutschland...
-
USA: Flugausfälle wegen Shutdown halten an
Der anhaltende Stillstand der US-Regierung...