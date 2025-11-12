DZT erhält Auszeichnungen für digitale Tourismusprojekte

Die beiden aktuellen Digitalprojekte der DZT, „Grimm’s Quest“ sowie die Mixed Reality-App „UNESCO-Welterbestätten in Deutschland“, haben sich bei mehreren hochkarätig besetzten Wettbewerben präsentiert und Top-Platzierungen erreicht. Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstands der DZT, sagt dazu: „Digitale Anwendungen sind ein unverzichtbares Instrument, um Deutschland im Wettbewerb der Destinationen als innovatives und attraktives Qualitätsreiseziel zu präsentieren. Seit Jahren sind wir mit der Implementierung immersiver Technologien und Gamification-Lösungen im touristischen Marketing Schrittmacher für die Branche. Der Erfolg bei hochkarätig besetzten Wettbewerben zeigt die Anerkennung dieser Arbeit.“

Nominierungen & Auszeichnungen

Beim German Design Award 2026 gewann die Gamification-Anwendung „Grimm’s Quest“ in der Kategorie „Excellent Communications Design – Interactive User Experience“. Der Preis wird vom Rat für Formgebung vergeben und gilt als einer der renommiertesten Design-Awards weltweit. Zusätzlich ist „Grimm’s Quest“ für den German Brand Award und den German Innovation Award 2026 nominiert. Beim Digital Communication Award (DCA) erreichte die DZT mit „Grimm’s Quest“ Gold in der Kategorie „Contest & Game“ und Bronze in „Storytelling“.

Die Mixed Reality App „UNESCO-Welterbestätten in Deutschland“ erhielt den „XR Industry Activation Award“ in der Kategorie „Interactive Business“. Der Preis würdigt Projekte, die durch Virtual, Augmented oder Mixed Reality messbaren Impact in ihrer Branche erzielen. Die Auszeichnung wurde am 6. November im Rahmen des Next Reality Festivals in Hamburg vergeben. Die App ist zudem für den Deutschen Tourismuspreis und den AUREA-Award nominiert. (red)