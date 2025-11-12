Celebrity Cruises präsentiert neue Routen für 2027/28

Celebrity Cruises hat seine Routen für 2027/28 vorgestellt und erweitert das Angebot für drei verschiedene Regionen deutlich: die Karibik, Südamerika und Asien. Insgesamt steuern die Kreuzfahrten 131 Destinationen in 42 Ländern an. Allein in der Karibik kommen neun Schiffe zum Einsatz. Die Celebrity Xcel kehrt für eine dritte Saison zurück, während die Celebrity Equinox von November 2027 bis Februar 2028 von Buenos Aires aus Patagonien und die Antarktis bereist. In Asien werden die Celebrity Solstice und die Celebrity Millennium stationiert.

Karibik: Neun Schiffe von fünf Häfen

Die neun Celebrity-Schiffe steuern 65 Ziele in der Karibik an und bieten einwöchige bis 13-tägige Kreuzfahrten ab Fort Lauderdale, Miami, Port Canaveral, Tampa und San Juan. Alle Karibik-Kreuzfahrten für 2027/28 sind ab sofort buchbar.

Celebrity Beyond: Einwöchige Reisen ab Miami und Fort Lauderdale, inklusive exklusiver Grand-Turk-Kreuzfahrten und Besuch von Perfect Day at CocoCay.

Einwöchige Reisen ab Miami und Fort Lauderdale, inklusive exklusiver Grand-Turk-Kreuzfahrten und Besuch von Perfect Day at CocoCay. Celebrity Ascent: 11- bis 15-tägige Kreuzfahrten ab/bis Fort Lauderdale mit vier Fahrten durch den Panamakanal sowie Zielen wie Antigua, St. Lucia und Barbados.

11- bis 15-tägige Kreuzfahrten ab/bis Fort Lauderdale mit vier Fahrten durch den Panamakanal sowie Zielen wie Antigua, St. Lucia und Barbados. Celebrity Xcel: Einwöchige Reisen durch die östliche und westliche Karibik, u. a. Grand Cayman, St. Thomas und St. Kitts.

Einwöchige Reisen durch die östliche und westliche Karibik, u. a. Grand Cayman, St. Thomas und St. Kitts. Weitere Schiffe: Silhouette, Eclipse, Reflection, Apex, Constellation und Summit bedienen zusätzliche Routen mit Stopps auf den ABC-Inseln, Mexiko, Bahamas, Turks- und Caicosinseln sowie Puerto Rico.

Südamerika und Antarktis

Zwischen November 2027 und Februar 2028 startet die Celebrity Equinox ab Buenos Aires zu zweiwöchigen Reisen in Südamerika und die Antarktis. Die Kreuzfahrten führen zu 17 Zielen in sieben Ländern und bieten Erlebnisse wie die chilenischen Fjorde, Kap Hoorn, die Iguazú-Wasserfälle, Pinguinkolonien sowie Whale Watching. Weitere Häfen sind Ushuaia, Puerto Madryn, Montevideo und Port Stanley. Die Südamerika-Kreuzfahrten sind ab dem 10. Dezember 2025 buchbar.

Asien: Zwei Schiffe, 123 Hafentage

In Asien sind die Celebrity Solstice und Celebrity Millennium stationiert und steuern 49 Häfen in sieben Ländern an. Die Asien-Kreuzfahrten sind ab dem 10. Dezember 2025 buchbar.

Celebrity Solstice: Heimathäfen in Hongkong und Singapur, 13-tägige Kreuzfahrten mit Sunset Park und Overnight Stays in Bangkok, Phuket und Hongkong, einschließlich Silvesterfeuerwerk im Victoria Harbour.

Heimathäfen in Hongkong und Singapur, 13-tägige Kreuzfahrten mit Sunset Park und Overnight Stays in Bangkok, Phuket und Hongkong, einschließlich Silvesterfeuerwerk im Victoria Harbour. Celebrity Millennium: Ab Singapur oder Benoa (Bali) zu Zielen in Malaysia und Indonesien, darunter Port Klang, Langkawi, Lombok und Celukan Bawang.

Weitere Informationen unter: www.celebritycruises.com (red)