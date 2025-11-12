Star Clippers: Yoga-Kreuzfahrten im Winter 2025/26

Im Winter 2025/26 lädt die Reederei Gäste auf insgesamt 14 Reisen zu kostenfreiem Yoga-Unterricht an Bord ihrer Großsegler ein. Die ein- bis zweiwöchigen Themenreisen führen durch die Karibik sowie entlang der Küste Costa Ricas und verbinden Entspannung, Naturerlebnis und Segeltradition.

Zu den Höhepunkten zählen die Atlantiküberquerung von Gran Canaria nach Barbados sowie die Passage durch den Panamakanal nach Antigua. Damit baut Star Clippers, weltweit größter Anbieter von Segel-Kreuzfahrten, sein Angebot an Themenreisen im Bereich Wellness und Achtsamkeit weiter aus.

Yoga unter weißen Segeln

Der Unterricht wird von international ausgebildeten Yoga-LeiterInnen betreut, die auf den Schwesterschiffen „Star Flyer“ und „Star Clipper“ sowie auf dem Fünfmaster „Royal Clipper“ unterrichten. Die Einheiten finden morgens oder abends an Deck statt – unter freiem Himmel und den gespannten Segeln der traditionellen Windjammer. Eine Anmeldung oder Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Teilnahme steht allen Gästen offen.

Reisebeispiel: Eine der siebentägigen Reise mit Yoga-Programm führt vom 7. bis 14. Februar 2026 an Bord der Star Flyer ab/bis St. Maarten zu den Leeward Islands mit Stopps auf Antigua, Guadeloupe, St. Barth und Dominica. Der Preis für eine Außenkabine startet bei 2.755 EUR inklusive Vollverpflegung.

Weitere Informationen unter: www.starclippers.com (red)