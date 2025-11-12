SITA, Amadeus & AACO – Initiative für transparente Emissionsdaten

Die Arab Air Carriers’ Organization (AACO), SITA und Amadeus haben eine Kooperation angekündigt, um die Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit von Treibhausgasemissionsdaten im Luftverkehr zu verbessern. Die Initiative zielt darauf ab, Fluggesellschaften und PassagierInnen durch verlässliche Datengrundlagen bei der Bewertung der Umweltwirkung von Flugreisen zu unterstützen.

Ziel: Ü berprüfbare Emissionsinformationen

Zwei der führenden Technologieanbieter der Luftfahrtbranche bündeln dafür ihre Kompetenzen: SITA Eco Mission nutzt reale Flugzeugleistungs- und Betriebsdaten zur Berechnung von Emissionen und Treibstoffverbrauch, während die Amadeus Travel Impact Suite CO₂-Daten aus mehreren anerkannten Quellen und Standards zusammenführt. Durch die Verbindung dieser Systeme sollen detaillierte, überprüfbare Emissionsinformationen bereitgestellt werden, die eine höhere Transparenz entlang der gesamten Reisekette ermöglichen.

Laut AACO-Generalsekretär Abdul Wahab Teffaha sei die Kooperation ein Beispiel für praxisorientierte Innovation im Sinne ökologischer Verantwortung. Yann Cabaret, CEO von SITA for Aircraft, betonte den Beitrag der Initiative zum Vertrauensaufbau zwischen Fluggesellschaften und PassagierInnen: „Vertrauen beginnt mit Transparenz. Durch die Kombination unserer Betriebsdaten mit den Reisetechnologien von Amadeus schaffen wir eine fundierte Basis für verifizierte Nachhaltigkeitsberichte.“ Auch Amadeus sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt zur Vereinheitlichung von Nachhaltigkeitsdaten. Maher Koubaa, Executive Vice President Travel Unit und Managing Director EMEA, erklärte, dass verlässliche Emissionsberechnungen eine Grundlage dafür seien, dass Fluggesellschaften, Reisebüros und Unternehmen die Umweltwirkung ihrer Entscheidungen besser einschätzen und konsistent kommunizieren können.

Signal für mehr Umweltbewusstsein

Die Initiative verdeutlicht, wie die Verknüpfung von Daten, Betrieb und KundInnenkommunikation konkrete Fortschritte in Richtung glaubhafter Nachhaltigkeit ermöglicht. In einem Umfeld wachsender regulatorischer Anforderungen und steigender Kosten soll die Zusammenarbeit Orientierung bieten und die Bedeutung gemeinsamer Lösungsansätze für die Luftfahrtbranche hervorheben.

Mit der Kooperation zwischen SITA, Amadeus und AACO setzt die Branche ein Signal für den Ausbau datenbasierter Nachhaltigkeitsstrategien – ein Schritt hin zu einer transparenteren und umweltbewussteren Zukunft des Fliegens. (red)