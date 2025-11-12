tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Regent Seven Seas Cruises: Drittes Prestige-Class-Schiff bestätigt


Foto: RSSC - Seven Seas Prestige
Norwegian Cruise Line Holdings hat den Bau eines dritten Schiffes der neuen Prestige-Class bei Fincantieri in Auftrag gegeben. Das Ultra-Luxus-Schiff für Regent Seven Seas Cruises soll 2033 ausgeliefert werden.

Nach der mit Spannung erwarteten Seven Seas Prestige im Jahr 2026 und einem zweiten Schiff im Jahr 2030 soll das neue Prestige-Class-Schiff die Designphilosophie 2033 und das exklusive Gasterlebnis der Marke fortführen Die Prestige-Class ist die erste neue Schiffsklasse von Regent seit zehn Jahren und steht für eine neue Ära im Ultra-Luxus-Segment. 

„Dieser Neubau unterstreicht unsere strategische Expansion im Luxussegment und bietet Gästen eine weitere Möglichkeit, das Unvergleichliche an Bord der World’s Most Luxurious Fleet zu erleben“, so Jason Montague, Chief Luxury Officer bei NCLH. Das Vertrauen in die Nachfrage nach Regent’s Angebot und die langjährige Partnerschaft mit Fincantieri seien Grundlage dieses Schritts. Auch Pierroberto Folgiero, CEO und Managing Director von Fincantieri, betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Dieser Auftrag bestätigt das Vertrauen, das NCLH in unsere Kompetenz setzt, innovative und exquisit ausgestattete Schiffe zu liefern, die den wachsenden Ansprüchen des Luxusreisemarktes gerecht werden.“

Mehr Raum, mehr Exklusivität

Wie das Kreuzfahrtunternehmen Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH), das die Marken Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises betreibt, nochmal betonte wird die Seven Seas Prestige rund 40% größer sein als bisherige Regent-Schiffe, jedoch nur 10% mehr Gäste beherbergen – und damit eines der höchsten Raum-zu-Gast-Verhältnisse der Branche bieten. Mit 77.000 BRZ und Platz für lediglich 822 Gäste bei 630 Crewmitgliedern setzt das Schiff neue Maßstäbe in Komfort und persönlichem Service.

Alle Suiten verfügen über einen privaten Balkon. Insgesamt sind zwölf Kategorien geplant, darunter vier neue Suite-Typen – etwa die zweistöckigen Skyview- und Grand Loft-Suiten sowie die größte all-inclusive Ultra-Luxus-Suite der Kreuzfahrtgeschichte: die Skyview Regent Suite. Auch kulinarisch setzt Regent auf Vielfalt: Elf Restaurants, darunter das neue mediterrane Konzept Azure sowie Signature-Locations wie Chartreuse, Prime 7 und Pacific Rim, stehen für „Epicurean Perfection“ auf höchstem Niveau. (red) 

  regent, regent seven seas, prestige class, schiff, neubau, luxusschif, norwegian cruise line holding ltd, kreuzfahrt

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



