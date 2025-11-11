| news | schiff » reisebuero
Ponant: Neue Kreuzfahrten für Sommer 2027 buchbar
Im Sommer 2027 kehrt Ponant mit neuen Routen auf die Azoren zurück und erweitert das Angebot im Mittelmeer um zusätzliche Kurzreisen und Themenkreuzfahrten.
Ponant hat das Programm für die Sommersaison 2027 erweitert. Damit sind ab sofort weitere Reisen von April bis Oktober 2027 buchbar. So gab die Reederei bekannt, nach vier Jahren wieder auf die Azoren zurückzukehren und neue, vielfältige Routen im Mittelmeer sowie durch die Inselwelt Indonesiens aufzunehmen. Insgesamt stehen rund 70 Abfahrten für die Saison 2027 zur Verfügung. Auf den Routen erwarten Reisende der Besuch von UNESCO-Weltkulturerbestätten, kulinarische Erlebnisse, Zodiac-Anlandungen bei Expeditionen und ein umfassendes Bordprogramm.
Azoren und Mittelmeer im Fokus
Im Sommer 2027 nimmt Ponant wieder Kurs auf die Azoren. Die drei Abfahrten im Juli führen durch die vulkanischen Landschaften, grünen Täler und historischen Städte der Atlantikinseln. Neu im Programm sind außerdem zahlreiche Kurzreisen im Mittelmeer – etwa entlang der Côte d’Azur bis nach Korsika, zur italienischen Riviera oder zu den Höhepunkten Siziliens.
Zu den besonderen Reisen zählen auch zwei Mittelmeer-Kreuzfahrten zur totalen Sonnenfinsternis im Juli 2027, eine kulinarische Themenreise in Zusammenarbeit mit Ducasse Paris sowie eine exklusive Kreuzfahrt zu italienischen Luxustraditionshäusern. Für Fernreisende stehen zudem zwei tropische Expeditionen durch die Inselwelt Indonesiens auf dem Fahrplan.
Preisbeispiele für Sommer 2027:
- Côte d’Azur & Korsika, 2.–7. Mai 2027 (6 Tage/5 Nächte) ab Barcelona/bis Nizza, Le Boréal, ab 2.980 EUR p. P. in der Balkonkabine
- Azoren Highlights, 15.–22. Juli 2027 (8 Tage/7 Nächte) ab/bis Ponta Delgada, Le Boréal, ab 4.350 EUR p. P.
- Totale Sonnenfinsternis, 31. Juli–7. August 2027 (8 Tage/7 Nächte) ab/bis Lissabon, Le Lapérouse, ab 6.070 EUR p. P.
- Tropen-Abenteuer Indonesien, 15.–27. Juni 2027 (14 Tage/13 Nächte) ab Bali/bis Darwin, Le Soléal, ab 7.680 EUR p. P.
Weitere Informationen unter: www.ponant.com (red)
ponant, sommer 2027, buchbar, buchungsstart, kreuzfahrt, schiff, azoren, mittelmeer, kurzreisen, themenreisen
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
11 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
HX Expeditions: Black Friday-Angebote für Expeditions-Seereisen
HX Expeditions bietet bis zum...
-
Reminder: Korean Air lädt zur Flugzeugbesichtigung ein
Jetzt noch schnell anmelden! Am...
-
Miller Mittwoch: Webinar zu Nicaragua
Am morgigen Mittwoch, 12. November...
-
G Adventures startet "Change Makers 2026"
Mit „Change Makers 2026“ startet...
-
Gruber-reisen und Verkehrsbüro - Lehrlingstour nach Mallorca
Für 13 Lehrlinge aus den...