Ponant: Neue Kreuzfahrten für Sommer 2027 buchbar

Ponant hat das Programm für die Sommersaison 2027 erweitert. Damit sind ab sofort weitere Reisen von April bis Oktober 2027 buchbar. So gab die Reederei bekannt, nach vier Jahren wieder auf die Azoren zurückzukehren und neue, vielfältige Routen im Mittelmeer sowie durch die Inselwelt Indonesiens aufzunehmen. Insgesamt stehen rund 70 Abfahrten für die Saison 2027 zur Verfügung. Auf den Routen erwarten Reisende der Besuch von UNESCO-Weltkulturerbestätten, kulinarische Erlebnisse, Zodiac-Anlandungen bei Expeditionen und ein umfassendes Bordprogramm.

Azoren und Mittelmeer im Fokus

Im Sommer 2027 nimmt Ponant wieder Kurs auf die Azoren. Die drei Abfahrten im Juli führen durch die vulkanischen Landschaften, grünen Täler und historischen Städte der Atlantikinseln. Neu im Programm sind außerdem zahlreiche Kurzreisen im Mittelmeer – etwa entlang der Côte d’Azur bis nach Korsika, zur italienischen Riviera oder zu den Höhepunkten Siziliens.

Zu den besonderen Reisen zählen auch zwei Mittelmeer-Kreuzfahrten zur totalen Sonnenfinsternis im Juli 2027, eine kulinarische Themenreise in Zusammenarbeit mit Ducasse Paris sowie eine exklusive Kreuzfahrt zu italienischen Luxustraditionshäusern. Für Fernreisende stehen zudem zwei tropische Expeditionen durch die Inselwelt Indonesiens auf dem Fahrplan.

Preisbeispiele für Sommer 2027:

Côte d’Azur & Korsika, 2.–7. Mai 2027 (6 Tage/5 Nächte) ab Barcelona/bis Nizza, Le Boréal, ab 2.980 EUR p. P. in der Balkonkabine

Azoren Highlights, 15.–22. Juli 2027 (8 Tage/7 Nächte) ab/bis Ponta Delgada, Le Boréal, ab 4.350 EUR p. P.

Totale Sonnenfinsternis, 31. Juli–7. August 2027 (8 Tage/7 Nächte) ab/bis Lissabon, Le Lapérouse, ab 6.070 EUR p. P.

Tropen-Abenteuer Indonesien, 15.–27. Juni 2027 (14 Tage/13 Nächte) ab Bali/bis Darwin, Le Soléal, ab 7.680 EUR p. P.

