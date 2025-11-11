| news | schiff
HX Expeditions: Black Friday-Angebote für Expeditions-Seereisen
HX Expeditions bietet bis zum 3. Dezember 2025 bis zu 30% Ermäßigung auf ausgewählte All-Inclusive-Expeditionsreisen in der Antarktis, Alaska, Galapagos, Spitzbergen, Grönland und der Nordwest-Passage.
HX Expeditions gewährt im Rahmen der Black Friday-Aktion bis zu 30% Rabatt auf ausgewählte Reisen in den Saisons 2025/26 und 2026/27. Buchungen sind bis zum 3. Dezember 2025 möglich. Die Angebote umfassen entlegene Reiseziele wie die Antarktis, Spitzbergen, Grönland, Alaska, die Galapagos-Inseln und die Nordwest-Passage. Die All-Inclusive-Reisen beinhalten tägliche Landgänge, Ausflüge, Vorträge von ExpertInnen, den Zugang zu Wissenschaftszentren sowie alle Mahlzeiten, Getränke und Trinkgelder.
Ermäßigungen nach Zielregion:
- Antarktis – bis zu 25% Alaska – bis zu 20%
- Arktisches Norwegen – bis zu 30%
- Grönland – bis zu 20%
- Galapagos-Inseln – bis zu 25%
- Nordwest-Passage – bis zu 15%
Ausgewählte Highlight-Expeditionen
Antarktis – Die Route der Entdecker: Neuntägige Reise an Bord der MS Roald Amundsen mit Besuchen der Südlichen Shetlandinseln, des Antarctic Sound, Weddellmeers, der Gerlache-Straße und der Penola-Straße (bis zu 25% Ermäßigung).
Arktisches Norwegen – Expedition unter Nordlicht: Neue Winterroute ab Januar 2026 durch Fjorde und arktische Dörfer unter den Nordlichtern, inklusive kultureller Aktivitäten und Tierbeobachtungen (bis zu 30% Ermäßigung).
Galapagos-Inseln – Auf den Spuren Darwins: Neuntägige Reise über Santa Cruz, Mosquera, San Cristóbal, Santa Fe, Española und die Insel Eden mit täglichen Landgängen, Kajak- und Schnorchel-Ausflügen (bis zu 25% Ermäßigung).
Nordwest-Passage – Von Grönland nach Alaska: 27-tägige Expedition durch eisbedeckte Kanäle mit Ausflugsprogramm in Zusammenarbeit mit arktischen Gemeinden (bis zu 15% Ermäßigung).
Alaskas Inside Passage – Fjorde und Gletscher: Elf-tägige Reise mit Wanderungen, Kajakfahrten und Durchfahrt durch die Inside Passage (bis zu 20% Ermäßigung).
Spitzbergen im Frühling – Rückkehr der Sonne: Reise mit Beobachtung von Eisbären und Seevögeln, kombiniert mit historischem Bezug auf 130 Jahre Expeditionsgeschichte von HX (bis zu 20% Ermäßigung).
Exklusive Jubiläumsangebote & weitere Infos
Buchungen für 2026 beinhalten exklusive Jubiläumsangebote, darunter limitierte Souvenirs, Jubiläums-Dinner, spezielle Cocktails und Übernachtungen in der nachgebauten „1896 Kabine“ an Bord der MS Fridtjof Nansen, die an die Unterkünfte früherer Entdecker erinnert. Die vollständige Liste aller ermäßigten Expeditions-Seereisen ist auf der Black Friday-Seite von HX Expeditions abrufbar: Link HIER - Black Friday 2025 (red)
