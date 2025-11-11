| news | destination » flug
Israel: Reisewarnung gelockert, Flugplan angepasst
Das Auswärtige Amt in Deutschland hat die Reisewarnung für Israel weiter gelockert, gleichzeitig ist der Winterflugplan 2025/26 verfügbar.
Das Auswärtige Amt in Deutschland hat Anfang November 2025 die Reisewarnung für Israel erneut gelockert. Außenminister Wadephul begründete die Maßnahme mit dem gewachsenen Vertrauen in den Friedensprozess und der stabileren Sicherheitslage im Land. Beliebte Reiseziele wie Tel Aviv, Jerusalem oder das Tote Meer verzeichnen seit der ersten Erleichterung im Juli 2025 steigende Besucherzahlen. Die aktualisierten Reisehinweise sind auf der Webseite des Auswärtigen Amtes abrufbar.
Winterflugplan 2025/26 - Updates
Seit August 2025 hat sich das Flugangebot nach Israel stabilisiert. Im Winterflugplan (Ende Oktober 2025 bis Ende März 2026) wurden die wöchentlichen Flüge aus dem DACH-Markt von 143 im Sommerflugplan 2025 auf 116 reduziert. Diese Anpassung entspricht den üblichen saisonalen Nachfrageschwankungen. Das stabile Flugangebot und die angepasste Reisewarnung markieren eine Rückkehr Israels als touristisch attraktives Reiseziel für die kommenden Wintermonate.
Flugverbindungen im Winterflugplan 2025/26:
- Austrian Airlines & WIZZ Air: tägliche Flüge von Wien
- EL AL: 4–7 Flüge pro Woche von Berlin, Frankfurt, München, Wien, Zürich, Genf
- Bluebird: 2–6 Flüge pro Woche von Wien & Berlin
- Lufthansa: tägliche Flüge von Frankfurt & München
- ISRAIR: 5 Flüge pro Woche von Berlin
- Eurowings: 2–3 Flüge pro Woche von Düsseldorf & Hamburg
- SWISS: tägliche Flüge von Zürich
Weitere Airline-Updates: Ryanair nimmt Flüge nach Tel Aviv vorerst nicht wieder auf, konkrete Pläne für den Sommer 2026 bestehen noch nicht. EasyJet startet ab Ende März 2026 wieder Flüge von Berlin, Basel und Genf. (red)
