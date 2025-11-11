Israel: Reisewarnung gelockert, Flugplan angepasst

Das Auswärtige Amt in Deutschland hat Anfang November 2025 die Reisewarnung für Israel erneut gelockert. Außenminister Wadephul begründete die Maßnahme mit dem gewachsenen Vertrauen in den Friedensprozess und der stabileren Sicherheitslage im Land. Beliebte Reiseziele wie Tel Aviv, Jerusalem oder das Tote Meer verzeichnen seit der ersten Erleichterung im Juli 2025 steigende Besucherzahlen. Die aktualisierten Reisehinweise sind auf der Webseite des Auswärtigen Amtes abrufbar.

Winterflugplan 2025/26 - Updates

Seit August 2025 hat sich das Flugangebot nach Israel stabilisiert. Im Winterflugplan (Ende Oktober 2025 bis Ende März 2026) wurden die wöchentlichen Flüge aus dem DACH-Markt von 143 im Sommerflugplan 2025 auf 116 reduziert. Diese Anpassung entspricht den üblichen saisonalen Nachfrageschwankungen. Das stabile Flugangebot und die angepasste Reisewarnung markieren eine Rückkehr Israels als touristisch attraktives Reiseziel für die kommenden Wintermonate.

Flugverbindungen im Winterflugplan 2025/26:

Austrian Airlines & WIZZ Air: tägliche Flüge von Wien

EL AL: 4–7 Flüge pro Woche von Berlin, Frankfurt, München, Wien, Zürich, Genf

Bluebird: 2–6 Flüge pro Woche von Wien & Berlin

Lufthansa: tägliche Flüge von Frankfurt & München

ISRAIR: 5 Flüge pro Woche von Berlin

Eurowings: 2–3 Flüge pro Woche von Düsseldorf & Hamburg

SWISS: tägliche Flüge von Zürich

Weitere Airline-Updates: Ryanair nimmt Flüge nach Tel Aviv vorerst nicht wieder auf, konkrete Pläne für den Sommer 2026 bestehen noch nicht. EasyJet startet ab Ende März 2026 wieder Flüge von Berlin, Basel und Genf. (red)