Miller Mittwoch: Webinar zu Nicaragua

Im Rahmen des kommenden „Miller Mittwoch“ stellt Länderexpertin Hannah Anizar aus dem Miller Reisen Mittelamerika-Team das Land im Detail vor. Reisebüro-PartnerInnen erhalten exklusive Einblicke in die Erlebnisreise „Faszinierendes Nicaragua“ und erfahren Wissenswertes zu Klima, bester Reisezeit und den wichtigsten Höhepunkten – darunter die aktiven Vulkane Cerro Negro und Telica.

Praxisnahe Tipps für den Verkauf

Zwischen kolonialen Städten, tropischen Regenwäldern und beeindruckenden Vulkanlandschaften präsentiert sich Nicaragua als Land voller Kontraste. Es gilt noch immer als Geheimtipp in Mittelamerika und bietet ideale Voraussetzungen für außergewöhnliche Reiseerlebnisse.

Das rund 30-minütige Webinar vermittelt wertvolle Informationen und praktische Verkaufshinweise, um Nicaragua erfolgreich am Counter präsentieren zu können. Darüber hinaus gibt es konkrete Anregungen, wie die Beispielreise mit anderen Ländern kombiniert oder individuell angepasst werden kann. Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos.

Anmeldung zu diesem und weiteren Webinaren unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)