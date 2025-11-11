tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Miller Mittwoch: Webinar zu Nicaragua


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Am morgigen Mittwoch, 12. November 2025, lädt Miller Reisen zur nächsten Destinationsschulung ein. Im Fokus steht das vielseitige und ursprüngliche Reiseziel Nicaragua. 

Im Rahmen des kommenden „Miller Mittwoch“ stellt Länderexpertin Hannah Anizar aus dem Miller Reisen Mittelamerika-Team das Land im Detail vor. Reisebüro-PartnerInnen erhalten exklusive Einblicke in die Erlebnisreise „Faszinierendes Nicaragua“ und erfahren Wissenswertes zu Klima, bester Reisezeit und den wichtigsten Höhepunkten – darunter die aktiven Vulkane Cerro Negro und Telica.

Praxisnahe Tipps für den Verkauf

Zwischen kolonialen Städten, tropischen Regenwäldern und beeindruckenden Vulkanlandschaften präsentiert sich Nicaragua als Land voller Kontraste. Es gilt noch immer als Geheimtipp in Mittelamerika und bietet ideale Voraussetzungen für außergewöhnliche Reiseerlebnisse.

Das rund 30-minütige Webinar vermittelt wertvolle Informationen und praktische Verkaufshinweise, um Nicaragua erfolgreich am Counter präsentieren zu können. Darüber hinaus gibt es konkrete Anregungen, wie die Beispielreise mit anderen Ländern kombiniert oder individuell angepasst werden kann. Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. 

Anmeldung zu diesem und weiteren Webinaren unter: www.miller-reisen.de/webinare (red)

  miller, miller reisen, online-schulug, webinar, webinar-reihe, schulungsreihe, destinationsschulung, nicaragua

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



