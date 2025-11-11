Der Veranstalter für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen hat die Neuauflage seines internationalen Incentive-Programms bekanntgegeben. Damit können sich ReiseberaterInnen aus aller Welt erneut für den GX Gipfel qualifizieren, der im September 2026 in Marokko stattfindet. Insgesamt stehen 75 Plätze zur Verfügung, davon 15 für TeilnehmerInnen aus Europa.

Die „Change Makers Challenge“ läuft bis zum 31. Mai 2026. Teilnehmende sammeln Punkte, indem sie G Adventures-Reisen verkaufen – für jede gebuchte Reise wird ein Punkt vergeben. Die zehn erfolgreichsten ReiseberaterInnen jeder Region sichern sich automatisch einen Platz beim GX Gipfel. Zusätzlich werden pro Region fünf „Wildcard“-Plätze an Reiseprofis vergeben, die mindestens eine Buchung tätigen und sich durch besonderes Engagement sowie die gelebten Werte Gemeinschaft und Wirkung auszeichnen.

Wildcard Challenge & Teilnahmebedingungen

Die „Wildcard Challenge“ umfasst die Absolvierung von G-Learning-Trainingsmodulen und das Sammeln von Spenden für Planeterra, die Non-Profit-Partnerorganisation von G Adventures. Auch ExpedientInnen, die erstmals eine Reise des Veranstalters verkaufen, können sich qualifizieren. Eine besondere Auszeichnung erhält, wer zwischen dem 1. Juni 2025 und dem 31. Mai 2026 die meisten „Leben verändert“.

Beim GX Gipfel 2026 in Marokko erwartet die TeilnehmerInnen ein Programm rund um den Gemeindetourismus. Geplant sind Besuche von Planeterra-Projekten sowie kulturelle Erlebnisse von den Souks bis zur Sahara.

Weitere Informationen: Die „Change Makers Challenge 2026“ läuft bis 31. Mai 2026. Informationen erhalten ReiseberaterInnen HIER über Sherpa oder direkt bei den RegionalverkaufsleiterInnen (Global Purpose Specialists). Details zum GX Gipfel stehen auch unter www.gadventures.de/gx zur Verfügung. (red)