USA: Flugausfälle wegen Shutdown halten an
Der anhaltende Stillstand der US-Regierung führt zu massiven Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Rund 1.500 Flüge wurden am Montag gestrichen, mehr als 8.600 waren verspätet.
Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA sorgt weiterhin für erhebliche Probleme im Luftverkehr. Wie die Webseite FlightAware meldet, wurden am Montag fast 1.500 Inlands- und internationale Flüge gestrichen. Weitere 8.600 Verbindungen waren verspätet. Bereits am Wochenende waren mehr als 4.500 Flüge ausgefallen.
Auswirkungen auf Flugsicherung & Personal
Hintergrund ist der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern im US-Kongress, der zum längsten sogenannten Shutdown in der US-Geschichte geführt hat. Zahlreiche Bundesbedienstete, darunter Fluglots:innen, erhalten derzeit kein Gehalt. Laut US-Verkehrsminister Sean Duffy scheiden derzeit täglich 15 bis 20 FluglotsInnen aus dem Dienst aus – im Normalfall sind es etwa vier.
Die US-Luftfahrtbehörde FAA kündigte an, die Zahl der Flugbewegungen zunächst um rund 4% zu reduzieren. Sollte keine Einigung im Haushalt erzielt werden, könnte die Kürzung bis Mitte des Monats auf 10% steigen. Auch Abläufe beim Bodenpersonal und in der Administration seien betroffen.
Politischer Stillstand mit Folgen
Der Senat hat am Sonntagabend (Ortszeit) einem Antrag zugestimmt, über einen Übergangsetat zu beraten – ein erster Schritt zur Beendigung des Shutdowns, jedoch noch keine Lösung. Die Regierung von Ex-Präsident Donald Trump macht die Demokraten für die Situation verantwortlich.
In den USA werden parteipolitische Konflikte häufig über den Haushalt ausgetragen. Der aktuelle Streit betrifft insbesondere Einschnitte im Gesundheitswesen. Beobachter:innen befürchten zusätzliche Belastungen für den Flugverkehr rund um das Thanksgiving-Fest Ende November, wenn traditionell Millionen Menschen innerhalb der USA reisen. (APA / red)
