Gruber-reisen und Verkehrsbüro - Lehrlingstour nach Mallorca

Vom 12. bis 15. Oktober 2025 nahmen 13 Reisebüro-Lehrlinge der Verkehrsbüro-Gruppe an einer speziell für Nachwuchskräfte konzipierten Tour nach Mallorca teil. Die viertägige Reise wurde von Gruber-reisen in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsbüro organisiert und bot eine Kombination aus praxisorientierten Einblicken, Kultur und Teamaktivitäten.

Praxis und Teamgeist im Fokus

Auf dem Programm standen Hotelbesichtigungen bei Top-Seller-Häusern aus dem Gruber-reisen-Portfolio entlang der Playa de Palma, Cala Millor und Alcúdia sowie eine geführte Stadtbesichtigung in Palma als kultureller Abschluss. Neben den beruflichen Eindrücken bot die Reise auch Zeit zur Entspannung und zum persönlichen Austausch.

Der Fokus lag auf der Förderung des Zusammenhalts und des Netzwerks innerhalb der Gruppe. Begleitet wurde das Team von Martina Kopper-Konrad, MBA (Leitung Gruber-Badereisen) und Philipp Griessler, Verantwortlicher für Young Talents im Verkehrsbüro. Beide zeigten sich mit dem Engagement der Lehrlinge sehr zufrieden. „Wir freuen uns, auf diese Weise den touristischen Nachwuchs gezielt zu fördern und in die Zukunft der Branche zu investieren“, so die Organisatoren.

Mit dabei waren:

Patricia (Reiseleitung örtl. Agentur) und Sandra Fernández (Blau Punta Reina Resort) sowie Fabian Höderl, Jasmina Duric, Lydia Selmani, Carina Fecher, Sharon Pendl, Janina-Celina Kroll, Sophia Delazer, Emely Rass, Martina Kopper-Konrad, Philipp Griessler, Mariola Tairovic und Hannes Schmölz. (red)