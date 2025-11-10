Viva Cruises: Adventreisen auf Europas Flüssen

Der Anbieter für Flussreisen legt in der Adventzeit zu mehr als 50 neuen Kurzreisen ab. Startpunkte sind die Häfen Düsseldorf, Frankfurt und Passau sowie die Hauptstädte Berlin, Prag, Wien und Paris. Die vier- bis sechstägigen Fahrten richten sich gleichermaßen an Kulturinteressierte, Erholungssuchende und EinsteigerInnen, die Flusskreuzfahrten erstmals erleben möchten.

Vielfältige Reiseziele und Angebote

Die Adventsfahrten decken ein breites Spektrum ab: Weihnachtsmärkte entlang von Rhein, Main und Donau, Kulturangebote in Städten wie Wien, Berlin, Prag, Paris oder Straßburg, Weihnachtsshopping sowie entspannte Auszeiten an Bord mit Massagen und Wellness-Anwendungen. Die Schiffe von Viva Cruises zeichnen sich durch modernes Design und kulinarische Angebote aus. Alle Reisen beinhalten das Viva All-Inclusive-Paket mit mehrgängigen Gourmet-Menüs, erlesenen Weinen, Marken-Spirituosen bis hin zu Champagner.

Für Weihnachts- und Silvesterfahrten 2025 sind nur noch wenige Kabinen verfügbar. Wer über die Festtage reisen möchte, sollte frühzeitig buchen oder bereits Termine für 2026 auswählen.

Reisebeispiele:

Viva Moments: 4 Tage ab/bis Düsseldorf mit Köln, Koblenz und Bonn, Viva All-Inclusive, Termine im November und Dezember, ab 550 EUR in der 2-Bett-Außenkabine.

Viva Two: 5 Tage ab/bis Passau mit Wien, Melk und Linz, VivaA All-Inclusive, Termine im November und Dezember, ab 650 EUR in der 2-Bett-Außenkabine.

Viva Gloria: 6 Tage ab/bis Paris (davon 3 Tage in Paris) mit Rouen und Conflans, Termine im November und Dezember, ab 750 EUR in der 2-Bett-Außenkabine.

Weitere Informationen unter: www.viva-cruises.com (red)