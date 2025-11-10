Starway Awards 2025: Coral Travel ehrt Top-Reisebüros

Rund 150 der erfolgreichsten stationären Reisebüros aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden waren vom 6. bis 9. November zu dem dreitägigen Event im Regnum Carya Resort in Belek eingeladen. Im Rahmen der Gala am 8. November wurden dann die umsatzstärksten Agenturen geehrt. In Österreich durfte sich Dove Touristik aus Wien über den „Starway Globe“ freuen. Als bester deutscher Newcomer mit der höchsten Umsatzsteigerung glänzte Any Tour aus Augsburg. Für tip / tip-online.at war Martina Ehn vor Ort und berichtete über die Veranstaltung.

„Die Starway Awards zeigen unsere Wertschätzung gegenüber unseren Partneragenturen“, betonte Ender Karadag, Vertriebsleiter von Coral Travel und Moderator des Abends. „Sie begeistern täglich am Counter mit Beratungskompetenz, Leidenschaft und Ideen. Mit den Starway Awards sagen wir: Danke für diesen gemeinsamen Erfolg!“

Programm und Networking

Die Gastgeberhotels Regnum Carya und Regnum The Crown boten die ideale Kulisse für das hochkarätige Event. Vertriebsberater Alper Semih Bursali stellte die Häuser vor und gab Einblicke in die Philosophie des preisgekrönten Luxusresorts. Die Regnum Hotels fungierten als Hauptsponsor der Veranstaltung.

Neben der Preisverleihung standen Workshops, Networking-Sessions und Speed-Dating mit Hotelpartnern auf dem Programm des dreitägigen Events. Eine Verlosung von Freiaufenthalten ergänzte das Programm.

Der Galaabend im Pinus Ballroom des Regnum Carya Resorts bildete den festlichen Rahmen für die Ehrungen. Begleitet von der Liveband New City Beats und DJ Dado feierten die Teilnehmer bis spät in die Nacht. Koray Cavdir, Geschäftsführer von Coral Travel, unterstrich die Bedeutung des Abends für die Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb. Auch Branchenvertreter wie Achim Wehrmann, Hauptgeschäftsführer des DRV, und DRV-Ehrenpräsident Norbert Fiebig waren anwesend.

Produkt-Highlights und Portfolio

Auch ein Einblick in die wichtigsten Angebote und neuesten Produkte von Coral Travel & Ferientouristik für 2026 durfte nicht fehlen - diese wurden von Hicabi Ayhan, Direktor Produktmanagement, vorgestellt. Im Produktportfolio für 2026 stehen folgende Regionen und Highlights im Fokus:

Türkei: Hotels im mittleren Preissegment in Side, Alanya, Kumköy, Colakli und Evrenseki.

Hotels im mittleren Preissegment in Side, Alanya, Kumköy, Colakli und Evrenseki. Ägypten: Rundreisen, Nilkreuzfahrten und Familienangebote; Kooperation mit JAZ, Sunrise, Pickalbatros sowie hoteleigene Häuser Xanadu Makadi Bay und Seven Seas Jollie Bay.

Rundreisen, Nilkreuzfahrten und Familienangebote; Kooperation mit JAZ, Sunrise, Pickalbatros sowie hoteleigene Häuser Xanadu Makadi Bay und Seven Seas Jollie Bay. Griechenland: Neue Hotels auf Kreta, Rhodos und Kos, u. a. Cactus Village, Blue Sea Holiday Village und Anissa Oasis Beach; Flugpartner u. a. Aegean, Condor, Corendon, Eurowings, Sundair.

Neue Hotels auf Kreta, Rhodos und Kos, u. a. Cactus Village, Blue Sea Holiday Village und Anissa Oasis Beach; Flugpartner u. a. Aegean, Condor, Corendon, Eurowings, Sundair. Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Katar, Bahrain: Hotels von 3 bis 5 Sternen, Kooperation mit Emirates und Ausbau bestehender Partnerschaften.

Blick nach vorn: Starway Tourism Awards 2026

Schon jetzt ist der Startschuss für die nächste Runde gefallen: Seit dem 1. Oktober 2025 fließen die Umsätze der Reisebüros erneut in die Bewertung für den kommenden „Starway Tourism Awards 2026“ ein. Koray Cavdir: „Unsere Reisebüropartner geben das Tempo vor – wir sorgen nur für die Bühne. Und die steht auch im nächsten Jahr wieder bereit für die Besten der Besten.“ (red)