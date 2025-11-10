DZT stärkt internationale Präsenz und erweitert Gremienarbeit

Der Verwaltungsrat der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) hat auf seiner 109. Sitzung am 4. November 2025 in Frankfurt am Main die Wiedereröffnung von drei internationalen Vertriebsagenturen beschlossen. Ab 2026 sollen die Standorte in Singapur, Kanada und Brasilien ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Büros waren während der Corona-Pandemie und aus budgetären Gründen vorübergehend geschlossen worden. Mit der Rückkehr in diese wichtigen Quellmärkte will die DZT ihre Position im internationalen Wettbewerb der Destinationen festigen und den Incoming-Tourismus nach Deutschland weiter ausbauen.

Neue Mitglieder im Verwaltungsrat und Beirat

Im Rahmen der 128. Mitgliederversammlung der DZT am 5. November 2025 wurden zudem drei neue Mitglieder in den 18-köpfigen Verwaltungsrat gewählt:

Ann-Kathrin Mack, Geschäftsführerin Europa-Park GmbH & Co. Mack KG

Dr. Tillmann Blaschke, Geschäftsführer Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH

Albin Loidl, Präsident Deutscher Reiseverband (DRV) e.V.

Die neuen Mitglieder übernehmen ihre Mandate bis Ende 2026 und treten die Nachfolge von Michael Mack, Gerhard Griebler und Norbert Fiebig an, die ihre Ämter niedergelegt haben. Darüber hinaus wurde Melanie Broyé-Engelkes, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, in den Beirat der DZT gewählt. Sie folgt auf Monika Reule, die ihr Mandat abgegeben hat. (Red)