tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

DZT stärkt internationale Präsenz und erweitert Gremienarbeit


Frankfurter Skyline
Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) nimmt 2026 ihre Vertriebsagenturen in Singapur, Kanada und Brasilien wieder auf und beruft neue Mitglieder in ihre Gremien.

Der Verwaltungsrat der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) hat auf seiner 109. Sitzung am 4. November 2025 in Frankfurt am Main die Wiedereröffnung von drei internationalen Vertriebsagenturen beschlossen. Ab 2026 sollen die Standorte in Singapur, Kanada und Brasilien ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Büros waren während der Corona-Pandemie und aus budgetären Gründen vorübergehend geschlossen worden. Mit der Rückkehr in diese wichtigen Quellmärkte will die DZT ihre Position im internationalen Wettbewerb der Destinationen festigen und den Incoming-Tourismus nach Deutschland weiter ausbauen.

Neue Mitglieder im Verwaltungsrat und Beirat

Im Rahmen der 128. Mitgliederversammlung der DZT am 5. November 2025 wurden zudem drei neue Mitglieder in den 18-köpfigen Verwaltungsrat gewählt:

  • Ann-Kathrin Mack, Geschäftsführerin Europa-Park GmbH & Co. Mack KG
  • Dr. Tillmann Blaschke, Geschäftsführer Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH
  • Albin Loidl, Präsident Deutscher Reiseverband (DRV) e.V.

Die neuen Mitglieder übernehmen ihre Mandate bis Ende 2026 und treten die Nachfolge von Michael Mack, Gerhard Griebler und Norbert Fiebig an, die ihre Ämter niedergelegt haben. Darüber hinaus wurde Melanie Broyé-Engelkes, Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, in den Beirat der DZT gewählt. Sie folgt auf Monika Reule, die ihr Mandat abgegeben hat. (Red) 

  dzt, deutsche zentrale für tourismus, gremien, gremium, vertriebsagenturen, wiedereröffnung, mitglieder

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
11 November 2025

16:30
A3M warnt vor unterschätzten Gefahren an Stränden und Küsten
15:08
Ponant: Neue Kreuzfahrten für Sommer 2027 buchbar
13:50
HX Expeditions: Black Friday-Angebote für Expeditions-Seereisen
12:29
Reminder: Korean Air lädt zur Flugzeugbesichtigung ein
12:10
Chinas erstes Surf-Resort eröffnet in Hainan
11:57
Israel: Reisewarnung gelockert, Flugplan angepasst
09:53
Miller Mittwoch: Webinar zu Nicaragua
09:43
G Adventures startet "Change Makers 2026"

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.