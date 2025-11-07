Explora Journeys mit neuer Website und Markenauftritt

Mit dem digitalen Relaunch setzt das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in seiner kreativen Weiterentwicklung und unterstreicht das Ziel, Gästen an jedem Kontaktpunkt ein inspirierendes und hochwertiges Markenerlebnis zu bieten. Der digitale und visuelle Relaunch erfolgt dabei in einer Phase des Wachstums: Nach dem Start der Explora I im Jahr 2023 und der Explora II im Jahr 2024 steht das Debüt der Explora III bevor. Damit erreicht Explora Journeys die Halbzeit seiner geplanten Flottenexpansion – ein weiterer Schritt, um die Marke als feste Größe im Segment des modernen, eleganten Ozeanreisens zu etablieren.

Neues Design & optimierte Nutzerführung

Die überarbeitete Website präsentiert sich mit einer klaren, eleganten Gestaltung und einer intuitiven Navigation. Sie bietet NutzerInnen einen mühelosen Zugang zu den kuratierten „Ocean Journeys“ und unterstützt damit die Premium-Positionierung der Marke. Jede Reise-Seite wurde vollständig neu konzipiert, um die wichtigsten Informationen – darunter Schiff, Reisedauer, besuchte Destinationen, Preise und Tages-Highlights – übersichtlich auf einer Seite darzustellen.

Das neue Layout soll laut Explora Journeys ein transparentes und benutzerfreundliches Planungserlebnis schaffen, das speziell auf die Bedürfnisse anspruchsvoller ReisenderInnen sowie der internationalen Travel-Advisor-Community zugeschnitten ist.

Vertiefte Inhalte & emotionale Bildsprache

Erweiterte redaktionelle Inhalte geben darüber hinaus Einblicke in die Hintergründe und Geschichten der einzelnen Reisen. Filmische Visuals und hochwertige Fotografien sollen zudem die Atmosphäre eines zeitgenössischen, eleganten Hotels auf See vermitteln. Die verfeinerte visuelle Identität kombiniert eine dezente Farbpalette, moderne Typografie und eine minimalistische Bildsprache, die die ästhetische Raffinesse und emotionale Tiefe der Marke betonen soll. (red)