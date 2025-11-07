| news | kongress » vertrieb
Save the Date – ÖRV Frühjahrskongress im April 2026
Der ÖRV lädt am 16. und 17. April 2026 zum Frühjahrskongress nach Pörtschach am Wörthersee – unter dem Motto „Initiative Zukunft. Kontinuität und frische Impulse.“
Der ÖRV Frühjahrskongress 2026 findet am 16. und 17. April 2026 im Hotel Resort Werzers in Pörtschach am Wörthersee statt. Unter dem Leitthema „Initiative Zukunft. Kontinuität und frische Impulse.“ stehen aktuelle Entwicklungen, Zukunftsperspektiven und der Branchennachwuchs im Fokus. Ziel der Veranstaltung ist es, TouristikerInnen zu informieren, zu vernetzen und neue Ideen für die gemeinsame Zukunft der Branche zu präsentieren.
Programm und Themenschwerpunkte
Auf dem Programm stehen Vorträge, Diskussionsrunden und Networking-Möglichkeiten. Zu den SprecherInnen zählen unter anderem Christoph Strasser, sechsfacher Gewinner des Race Across America, sowie Trendforscher Matthias Horx. Diskutiert werden Themen wie die Rolle digitaler Systeme in der Touristik, die Wirkung von Urlaubsbildern auf die Reiselust und Parallelen zwischen erfolgreicher Unternehmensführung und der Leitung eines Orchesters. Ein fester Bestandteil des Kongresses ist erneut die Amadeus Bar, die Raum für informellen Austausch und den Ausklang der Veranstaltung bietet.
Weitere Infos zur Teilnahme
Der ÖRV bietet den TeilnehmerInnen Übernachtungsmöglichkeiten im Hotel Resort Werzers zum Spezialpreis von 140 EUR pro Nacht im Einzelzimmer beziehungsweise 230 EUR bei Doppelbelegung an. Diese Konditionen gelten auch für eine optionale Verlängerung am Wochenende.
- Termin: 16.–17. April 2026
- Ort: Hotel Resort Werzers, Pörtschach am Wörthersee
Der ÖRV lädt TouristikerInnen aus ganz Österreich ein, sich den Termin vorzumerken. (red)
örv, örv kongress, örv frühjahrsongress, kongress, anmeldung, tagung, österreichischer reiseverband, einladung, örv-mitglieder, kalender
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
7 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Lernidee erweitert Vertriebs-Team um Flora Klebbé
Flora Klebbé übernimmt bei Lernidee...
-
Hauser Exkursionen über CRS buchbar
Ab sofort sind alle Reisen...
-
Eurotours stärkt Reisebürovertrieb
Nicole Kleber übernimmt die Position...
-
Griechenland lädt zum Workshop in Wien
Am Montag, den 15. Dezember...
-
3. Praxistag „KI im Tourismus“
Realizing Progress hält am 13....