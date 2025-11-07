Save the Date – ÖRV Frühjahrskongress im April 2026

Der ÖRV Frühjahrskongress 2026 findet am 16. und 17. April 2026 im Hotel Resort Werzers in Pörtschach am Wörthersee statt. Unter dem Leitthema „Initiative Zukunft. Kontinuität und frische Impulse.“ stehen aktuelle Entwicklungen, Zukunftsperspektiven und der Branchennachwuchs im Fokus. Ziel der Veranstaltung ist es, TouristikerInnen zu informieren, zu vernetzen und neue Ideen für die gemeinsame Zukunft der Branche zu präsentieren.

Programm und Themenschwerpunkte

Auf dem Programm stehen Vorträge, Diskussionsrunden und Networking-Möglichkeiten. Zu den SprecherInnen zählen unter anderem Christoph Strasser, sechsfacher Gewinner des Race Across America, sowie Trendforscher Matthias Horx. Diskutiert werden Themen wie die Rolle digitaler Systeme in der Touristik, die Wirkung von Urlaubsbildern auf die Reiselust und Parallelen zwischen erfolgreicher Unternehmensführung und der Leitung eines Orchesters. Ein fester Bestandteil des Kongresses ist erneut die Amadeus Bar, die Raum für informellen Austausch und den Ausklang der Veranstaltung bietet.

Weitere Infos zur Teilnahme

Der ÖRV bietet den TeilnehmerInnen Übernachtungsmöglichkeiten im Hotel Resort Werzers zum Spezialpreis von 140 EUR pro Nacht im Einzelzimmer beziehungsweise 230 EUR bei Doppelbelegung an. Diese Konditionen gelten auch für eine optionale Verlängerung am Wochenende.

Termin: 16.–17. April 2026

Ort: Hotel Resort Werzers, Pörtschach am Wörthersee

Der ÖRV lädt TouristikerInnen aus ganz Österreich ein, sich den Termin vorzumerken. (red)