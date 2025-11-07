Oceania Cruises kreuzt im Winter 2027/28 erstmals im Mittelmeer

Oceania Cruises erweitert ihr Programm um eine Premiere: Erstmals wird das Mittelmeer im Winter bereist. Zwischen November 2027 und März 2028 stehen 17 Kreuzfahrten mit der Oceania Allura auf dem Fahrplan. Die Reisen dauern zwischen neun und 26 Tagen und verbinden kulturelle Highlights mit ruhigerem Reiseflair abseits der Hauptsaison.

Von Barcelona bis Istanbul führt die neue Wintersaison zu bekannten und weniger frequentierten Häfen im westlichen und östlichen Mittelmeer. In Städten wie Rom, Cagliari oder Kotor können Gäste historische Altstädte, Museen und lokale Märkte ohne den sommerlichen Andrang erleben. Auch die weihnachtlich geschmückten Plätze Südeuropas und winterliche Basare in der Türkei, Marokko und Nordafrika zählen zu den Programmpunkten.

Reisen in ruhiger Jahreszeit

„Winterkreuzfahrten im Mittelmeer haben ein anderes Tempo und eine eigene Atmosphäre als im Sommer“, erklärt Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises. „Wir möchten unseren Gästen die Möglichkeit geben, die Region aus einer neuen Perspektive zu erleben – mit längeren Aufenthalten und Übernachtungen in ausgewählten Häfen.“

An Bord der Oceania Allura erwartet Reisende ein vielfältiges Programm. Das Culinary Center bietet praxisorientierte Kochkurse, während im Artist Loft Kunstworkshops stattfinden. Das LYNC Digital Center ergänzt das Angebot mit Kursen rund um digitale Themen wie Fotografie mit dem Smartphone.

Ein Auszug der Winterrouten 2027/28

Insgesamt umfasst das Programm 17 Abfahrten zwischen November 2027 und März 2028, darunter Kombinationen von Routen zwischen Barcelona, Rom, Athen und Istanbul.

Triest – Barcelona 10 Tage, Abfahrt am 7. November 2027. Route über Koper, Dubrovnik, Athen und Catania bis Barcelona.

10 Tage, Abfahrt am 7. November 2027. Route über Koper, Dubrovnik, Athen und Catania bis Barcelona. Barcelona – Rom 14 Tage, Abfahrt am 20. Dezember 2027. Reise entlang der spanischen Mittelmeerküste und Nordafrikas mit Stationen in Casablanca, Tanger und auf Sizilien.

14 Tage, Abfahrt am 20. Dezember 2027. Reise entlang der spanischen Mittelmeerküste und Nordafrikas mit Stationen in Casablanca, Tanger und auf Sizilien. Istanbul – Rom 9 Tage, Abfahrt am 19. Februar 2028. Mit Übernachtung in Istanbul, Stopps in Volos und Katakolon sowie Abschluss in Rom.

Weitere Informationen zu den Kreuzfahrten unter: www.oceaniacruises.com (red)