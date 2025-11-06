| news | schiff
HX Expeditions stellt Saison 2027/28 vor
Anstatt das Portfolio zu erweitern, konzentriert sich das Unternehmen auf die Vertiefung bestehender Reisen und bietet authentische, gemeinschaftsgeführte Erlebnisse in entlegenen Regionen.
HX Expeditions präsentiert die Saison 2027/28 mit Fokus auf vertiefende, lokal-zentrierte Erlebnisse an den bestehenden Reisezielen. Von der Antarktis bis Grönland, von der kanadischen Arktis bis Island sowie von Patagonien bis zu den Äußeren Hebriden legt das Unternehmen den Schwerpunkt auf Qualität und inhaltliche Tiefe in jedem Reiseziel. Gäste können die Regionen auf unterschiedlichen mehrtägigen Routen erkunden und dabei an gemeinschaftsgeführten Programmen teilnehmen, die in Zusammenarbeit mit lokalen PartnerInnen entwickelt wurden.
„Unsere Strategie bei HX war es immer, dauerhafte Verbindungen zu den Orten und Menschen aufzubauen, die wir besuchen“, sagt Gebhard Rainer, CEO von HX Expeditions. „Für unsere Saison 27/28 fügen wir nicht einfach nur neue Pins auf unserer Karte hinzu – wir tauchen tiefer ein. Das ist die ultimative Form des langsamen und achtsamen Reisens.“
Höhepunkte der Saison 2027/28
Die Saison 2027/28 steht im Zeichen achtsamen Reisens. Durch Kooperationen mit lokalen Gemeinschaften und die Einbindung indigener Stimmen fördert HX Expeditions ein tieferes Verständnis für Kultur und Lebensweise der bereisten Regionen. Der Fokus liegt auf intensiven, gemeinschaftsorientierten Erfahrungen in Destinationen wie Alaska, Spitzbergen, Norwegen, Island, Patagonien und der Nordwest-Passage.
Arktisches Kanada: Die Nordwest-Passage bietet gemeinschaftsgeführte Exkursionen, die gemeinsam mit Inuit-Ältesten und lokalen Bewohnern entwickelt wurden. Gäste lernen traditionelle Praktiken kennen und erhalten Einblicke in die Kultur und nachhaltige Lebensweise der Region.
Antarktis: HX führt das größte Kajak- und Campingprogramm der Branche fort. Auf erweiterten Kapazitäten können mehr Gäste die antarktische Wildnis aus nächster Nähe erleben.
Grönland: Das kulinarische Angebot wird ausgebaut: Lokale KöchInnen bereiten traditionelle Gerichte zu, ergänzt durch Einblicke in die Kultur und Geschichte der Region.
HX Explorers-Treueprogramm
Für die Saison 2027/28 führt HX außerdem ein neues Punktesystem mit vier Stufen ein: Bronze, Silber, Gold und Platin. Mitglieder sammeln Punkte für Übernachtungen, Aktivitäten an Bord und ausgewählte Erlebnisse, die in exklusive Vorteile und zusätzliche Extras auf den Reisen umgewandelt werden können. Weitere Informationen unter: www.travelhx.com/de-de/hx-explorers (red)
hx, hurtigruten expeditions, schiff, kreuzfahrt
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
7 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Explora Journeys mit neuer Website und Markenauftritt
Die Luxusreisemarke Explora Journeys, Teil...
-
Oceania Cruises kreuzt im Winter 2027/28 erstmals im Mittelmeer
Mit der Oceania Allura bietet...
-
Oceania Cruises startet Black Friday-Aktion 2025
Reisende können sich bereits jetzt...
-
nicko cruises unterstützt Reisebüros mit Social-Media-Content
Mit Viral Spoon können Reisebüros...
-
Hapag-Lloyd: Genussreisen mit Sternekoch Kevin Fehling 2026
Der Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling begleitet...