HX Expeditions stellt Saison 2027/28 vor

HX Expeditions präsentiert die Saison 2027/28 mit Fokus auf vertiefende, lokal-zentrierte Erlebnisse an den bestehenden Reisezielen. Von der Antarktis bis Grönland, von der kanadischen Arktis bis Island sowie von Patagonien bis zu den Äußeren Hebriden legt das Unternehmen den Schwerpunkt auf Qualität und inhaltliche Tiefe in jedem Reiseziel. Gäste können die Regionen auf unterschiedlichen mehrtägigen Routen erkunden und dabei an gemeinschaftsgeführten Programmen teilnehmen, die in Zusammenarbeit mit lokalen PartnerInnen entwickelt wurden.

„Unsere Strategie bei HX war es immer, dauerhafte Verbindungen zu den Orten und Menschen aufzubauen, die wir besuchen“, sagt Gebhard Rainer, CEO von HX Expeditions. „Für unsere Saison 27/28 fügen wir nicht einfach nur neue Pins auf unserer Karte hinzu – wir tauchen tiefer ein. Das ist die ultimative Form des langsamen und achtsamen Reisens.“

Höhepunkte der Saison 2027/28

Die Saison 2027/28 steht im Zeichen achtsamen Reisens. Durch Kooperationen mit lokalen Gemeinschaften und die Einbindung indigener Stimmen fördert HX Expeditions ein tieferes Verständnis für Kultur und Lebensweise der bereisten Regionen. Der Fokus liegt auf intensiven, gemeinschaftsorientierten Erfahrungen in Destinationen wie Alaska, Spitzbergen, Norwegen, Island, Patagonien und der Nordwest-Passage.

Arktisches Kanada: Die Nordwest-Passage bietet gemeinschaftsgeführte Exkursionen, die gemeinsam mit Inuit-Ältesten und lokalen Bewohnern entwickelt wurden. Gäste lernen traditionelle Praktiken kennen und erhalten Einblicke in die Kultur und nachhaltige Lebensweise der Region.

Antarktis: HX führt das größte Kajak- und Campingprogramm der Branche fort. Auf erweiterten Kapazitäten können mehr Gäste die antarktische Wildnis aus nächster Nähe erleben.

Grönland: Das kulinarische Angebot wird ausgebaut: Lokale KöchInnen bereiten traditionelle Gerichte zu, ergänzt durch Einblicke in die Kultur und Geschichte der Region.

HX Explorers-Treueprogramm

Für die Saison 2027/28 führt HX außerdem ein neues Punktesystem mit vier Stufen ein: Bronze, Silber, Gold und Platin. Mitglieder sammeln Punkte für Übernachtungen, Aktivitäten an Bord und ausgewählte Erlebnisse, die in exklusive Vorteile und zusätzliche Extras auf den Reisen umgewandelt werden können. Weitere Informationen unter: www.travelhx.com/de-de/hx-explorers (red)