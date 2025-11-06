tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Korean Air lädt zur Flugzeugbesichtigung ein


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Am 19. November 2025 können Interessierte den Flugzeugtyp 787-9 von Korean Air live bei einer exklusiven Veranstaltung erkunden.

Korean Air lädt am 19. November 2025 zur Besichtigung des Dreamliners 787-9 ein. Interessierte TouristikerInnen erhalten dabei Einblicke in die Bord- und Technikbereiche des Flugzeugs. Zusätzlich steht eine Erkundung der OS Lounge auf dem Programm, bevor die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Abendessen im NH Hotel ihren Ausklang findet.

Ablauf der Besichtigung
  • Treffpunkt: 16:30 Uhr, Ankunftshalle bei Starbucks
  • Anschließend OS Lounge Besichtigung
  • Dann folgt die 787-9 Besichtigung auf der Rampe – Teilnahme mit Warnwesten erforderlich
  • Abschluss: ca. 19:00 Uhr, gemeinsames Abendessen im NH Hotel

Die Anmeldung erfolgt direkt per E-Mail an Gabriele Grivicic-Limau, Passenger Sales Manager Korean Air Austria - gglimau@koreanair.com (red)

Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



