Korean Air lädt zur Flugzeugbesichtigung ein

Korean Air lädt am 19. November 2025 zur Besichtigung des Dreamliners 787-9 ein. Interessierte TouristikerInnen erhalten dabei Einblicke in die Bord- und Technikbereiche des Flugzeugs. Zusätzlich steht eine Erkundung der OS Lounge auf dem Programm, bevor die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Abendessen im NH Hotel ihren Ausklang findet.

Ablauf der Besichtigung

Treffpunkt: 16:30 Uhr, Ankunftshalle bei Starbucks

Anschließend OS Lounge Besichtigung

Dann folgt die 787-9 Besichtigung auf der Rampe – Teilnahme mit Warnwesten erforderlich

Abschluss: ca. 19:00 Uhr, gemeinsames Abendessen im NH Hotel

Die Anmeldung erfolgt direkt per E-Mail an Gabriele Grivicic-Limau, Passenger Sales Manager Korean Air Austria - gglimau@koreanair.com (red)