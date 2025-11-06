Oceania Cruises startet Black Friday-Aktion 2025

Oceania Cruises eröffnet die Black Friday-Aktion 2025 bereits vor dem eigentlichen Black Friday und bietet auf mehr als 170 Kreuzfahrten weltweit Ermäßigungen von bis zu 50%. Die Aktion gilt für Reisen in 2026 und 2027 und umfasst Ziele von Europas Metropolen und Küsten bis hin zu Alaskas unberührter Natur. Beginn der zeitlich begrenzten Aktion ist der 5. November 2025.

„In diesem Jahr erhalten Gäste einen Vorsprung bei den besten Angeboten der Saison“, erklärt Jason Montague, Chief Luxury Officer von Oceania Cruises. Die frühzeitige Buchungsmöglichkeit kombiniert gehobenes Reisen mit attraktiven Preisvorteilen und ermöglicht den Gästen Zugang zu den charakteristischen Reiserouten, der Finest Cuisine at Sea® sowie dem persönlichen Service der Kreuzfahrten.

Highlights der Black Friday-Aktion

Canal & Coral Islands: 10-tägige Kreuzfahrt von Panama-Stadt nach Miami an Bord der Oceania Insignia mit 50% Rabatt. Inklusive Panamakanal. Abfahrt: 24. April 2026.

10-tägige Kreuzfahrt von Panama-Stadt nach Miami an Bord der Oceania Insignia mit 50% Rabatt. Inklusive Panamakanal. Abfahrt: 24. April 2026. Alaska Discoverer: 10-tägige Reise von Seattle nach Vancouver auf der Oceania Riviera mit 35% Rabatt. Abfahrt: 25. Mai 2026.

Greek & Adriatic Havens: 10-tägige Kreuzfahrt zu den griechischen Inseln und entlang der Adriaküste auf der Oceania Allura mit 25% Ermäßigung. Abfahrt: 28. Juli 2026.

Aegean to Adriatic Passage: 10-tägige Fahrt von Istanbul nach Triest an Bord der Oceania Allura mit 25% Rabatt. Abfahrt: 17. Mai 2026.

Maritimes & Iceland: 14-tägige Reise von New York nach Reykjavik auf der Oceania Vista mit 20% Ermäßigung. Abfahrt: 9. Juli 2026.

Leeward Isles Serenade: 15-tägige Rundreise ab Tampa auf der Oceania Insignia mit 45% Rabatt. Abfahrt: 3. März 2026.

Asia & Africa Mariner: 30-tägige Kreuzfahrt von Singapur nach Kapstadt auf der Oceania Regatta mit 20% Ermäßigung. Abfahrt: 1. Mai 2026.

Celtic Coronation: 11-tägiger Abschnitt der Weltkreuzfahrt von London nach Paris auf der Oceania Vista mit 10% Rabatt. Abfahrt: 5. Juli 2027.

Weitere Informationen unter: www.oceaniacruises.com (red)