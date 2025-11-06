tip

Aus Hotel Savoyen Vienna wird Sheraton Vienna


Die MHP Hotel AG übernimmt Anfang 2027 den Betrieb des renommierten Wiener Konferenzhotels und positioniert es nach einer umfassenden Modernisierung unter der Marke Sheraton neu.

Das 310 Zimmer umfassende Haus im Wiener Botschaftsviertel, unweit des Schloss Belvedere, zählt zu den bekanntesten Konferenzhotels der Stadt. Nach der Modernisierung wird es künftig als Sheraton Vienna unter der Premium-Marke von Marriott geführt. Der Eigentümer, die Mechelgasse 1 GmbH, und die MHP Hotel AG haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Im Zuge dessen wurde ein Franchisevertrag mit Marriott abgeschlossen. Derzeit wird das Haus noch von Verkehrsbüro Hospitality unter der Marke Austria Trend Hotels betrieben. Die Übernahme durch MHP ist für Anfang 2027 vorgesehen.

Wachstum im DACH-Raum

Das Hotel ist im Gebäude der ehemaligen k.u.k. Hof- und Staatsdruckerei untergebracht und verfügt über 197 Doppelzimmer, 70 Executive Zimmer und 43 Suiten. Herzstück ist der über 1.000m² große Veranstaltungssaal, einer der größten Hotelkonferenzbereiche Wiens. Mit der Neupositionierung setzt MHP auf die internationale Markenstärke von Sheraton und fokussiert sich auf Business- und Konferenzgäste.

Dr. Jörg Frehse, CEO der MHP Hotel AG, sagt dazu:„Wir sehen großes Potenzial, die Marktposition des Hauses durch die Neupositionierung als Sheraton Vienna weiter auszubauen." Wien profitiere von hoher internationaler Nachfrage und einem dynamischen Tourismuswachstum. Für MHP sei die Übernahme demnach ein weiterer Schritt in der Wachstumsstrategie im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen stärkt damit seine Präsenz in Wien, wo es bereits das MOOONS Vienna und das Le Méridien Vienna betreibt. MHP betreibt derzeit elf Hotels unter internationalen Premium-Marken wie Le Méridien, JW Marriott und Conrad und erwartet im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 180 Mio. EUR. (red)

