ANA bietet NDC-Inhalte jetzt global über Sabre an

ANA (All Nippon Airways) kooperiert künftig umfassend mit der Sabre Corporation, einem führenden Unternehmen für Reisetechnologie, um ihre Angebote nach dem IATA-Standard „New Distribution Capability“ (NDC) über den SabreMosaic Travel Marketplace bereitzustellen. Damit ist ANA die erste japanische Fluggesellschaft, die NDC-Inhalte auf globaler Ebene aktiviert.

Damit können Reisebüros in über 40 Ländern und Regionen ANA-NDC-Angebote jetzt über einen einzigen cloudbasierten Workflow einkaufen, buchen und verwalten. Dieser Workflow ist speziell auf die Bedürfnisse der Buchenden abgestimmt und erleichtert die Integration zusätzlicher Services

Verbesserte Kundenerfahrung und Vertriebskanäle

„ANA ist bestrebt, das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern. Dazu zählt auch der Kaufprozess“, sagt Keiji Omae, Executive Vice President of Customer Experience bei ANA. „Unsere Partnerschaft mit Sabre ermöglicht es, eine größere Reichweite und vielfältigere Vertriebskanäle anzubieten. So können wir den Kundenbedürfnissen noch besser gerecht werden und ein reichhaltigeres Buchungserlebnis schaffen.“

Chris Wilding, Senior Vice President of Airline Distribution bei Sabre, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, die NDC-Inhalte für ANA in unseren Systemen zu aktivieren. Dieser Meilenstein unterstreicht unser gemeinsames Engagement, den innovativen Vertrieb von Flugreisen voranzutreiben.“

Travel Marketplace wächst weiter

Mit der Integration von ANA erweitert Sabre sein branchenführendes Portfolio auf dem Travel Marketplace auf über 150 Fluggesellschaften, zwei Millionen Unterkunftsmöglichkeiten sowie zahlreiche führende Bahn- und Autovermieter. Sabre bleibt damit ein zentraler Player bei der Einführung und Verbreitung von NDC-Inhalten weltweit. (red)