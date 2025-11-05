| news | schiff » reisebuero
nicko cruises unterstützt Reisebüros mit Social-Media-Content
Mit Viral Spoon können Reisebüros künftig einfach und effizient Social-Media-Beiträge für das Portfolio von nicko cruises erstellen. Zur Einführung werden zwei kostenlose Webinaren angeboten.
Der Kreuzfahrtexperte nicko cruises bietet seinen Vertriebspartnern ab Ende November 2025 digitale Unterstützung für Social-Media-Aktivitäten. Über das Tool Viral Spoon stellt das Unternehmen aktuelle Inhalte rund um Kreuzfahrten bereit, die Reisebüros individuell anpassen und direkt auf ihren Kanälen veröffentlichen können. „Die Pflege des Social-Media-Auftritts ist ein aufwändiges Unterfangen“, erklärt Bert Freter, Head of Sales bei nicko cruises. „Mit Viral Spoon übernehmen wir einen Großteil dieser Arbeit und ermöglichen unseren Partnern, mit minimalem Aufwand eine starke Online-Präsenz aufzubauen.“
Zeitersparnis, Reichweite und Flexibilität
Das Tool bietet Reisebüros Zugriff auf ständig aktualisierten Content, der sich dank künstlicher Intelligenz automatisch an den jeweiligen Social-Media-Kanal anpassen lässt. Beiträge können direkt in der Plattform geplant, bearbeitet und veröffentlicht werden, wodurch personalisierte Inhalte ohne großen Aufwand erstellt werden können.
Die Nutzung von Viral Spoon startet bereits ab 4,99 EUR monatlich. Erweiterte Funktionen, wie die Erstellung eigener Inhalte oder die Nutzung der App, stehen in den Tarifen Basic und Professional zur Verfügung.
Kostenlose Webinare zum Kennenlernen
Zur Einführung von Viral Spoon lädt nicko cruises alle interessierten PartnerInnen zu zwei kostenlosen Webinaren ein:
- Dienstag, 25.11.2025, 14:00 Uhr - Anmeldung HIER
- Donnerstag, 04.12.2025, 10:00 Uhr - Anmeldung HIER
In den Webinaren wird das Tool ausführlich vorgestellt und die Teilnehmenden erhalten Tipps, wie sie Viral Spoon optimal für ihre Social-Media-Kanäle einsetzen können. Weitere Informationen zu Viral Spoon unter: www.viralspoon.de (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
6 November 2025
