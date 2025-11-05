TUI startet neue Trainings-Challenge für Agents

Bereits zum vierten Mal in Folge lädt TUI Österreich ReisebüromitarbeiterInnen zur TUI Trainings-Challenge ein. Von 6. bis 21. November 2025 können Agents ihr Wissen im Bereich Flug vertiefen und von den Tipps der ExpertInnen des B2B Servicecenters Österreich profitieren. Das E-Learning-Format steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Themenschwerpunkts „Flug“.

Im Fokus stehen praxisnahe Informationen und exklusive Einblicke von Airline-Partnern wie Turkish Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Qatar Airways und Condor. Ziel der Initiative ist es, Reiseprofis mit aktuellem Fachwissen zu unterstützen und ihre Beratungskompetenz weiter zu stärken.

Wissensupdate und Preise

Neben wertvollem Know-how winken auch zahlreiche Gewinne. Unter allen Teilnehmenden verlost TUI:

2 Flugtickets Wien–Istanbul–Wien mit Turkish Airlines

2 Flugtickets Salzburg–Marrakesch–Salzburg mit Eurowings

5 x 100 EUR TUI Reisegutscheine

Goodie Bags von Qatar Airways und Austrian Airlines

Weitere Infos & Teilnahme:

Agents können über das TUI Newsnet ab dem 6. November auf den Challenge-Link zugreifen, das E-Learning absolvieren und ihr Wissen testen. Teilnahmeberechtigt sind alle, die ein aktives TUI Newsnet Newsletter-Abonnement besitzen. Die GewinnerInen werden am 4. Dezember 2025 per Zufallsprinzip ermittelt und anschließend im Newsnet veröffentlicht.

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und Anmeldung unter: www.tui-newsnet.at (red)