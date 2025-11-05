Europas Flughäfen im Ranking – Wien im Mittelfeld

Eine aktuelle Auswertung des Ferienhausportals Holidu zeigt, welche europäischen Flughäfen 2025 bei Reisenden am besten abschneiden – und welche weniger gut bewertet werden. Grundlage der Analyse waren die durchschnittlichen Google-Maps-Bewertungen der 50 meistgenutzten Flughäfen Europas.

Wien auf Platz 13

Mit einer Durchschnittsbewertung von 3,9 Sternen landet der Flughafen Wien-Schwechat auf Platz 13 und damit im europäischen Mittelfeld. Positiv hervorgehoben werden vor allem die gute Erreichbarkeit sowie die klaren Abläufe in den Terminals. Kritik äußern PassagierInnen insbesondere an längeren Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen und den teilweise hohen Preisen in den Restaurants und Shops.

Im Vergleich zu anderen großen Drehkreuzen schneidet Wien dennoch besser ab als London-Heathrow (3,6) oder Paris-Charles-de-Gaulle (3,7).

Istanbul, Porto und Helsinki an der Spitze

Den ersten Platz im Ranking belegt der Flughafen Istanbul (Türkei) mit einer Bewertung von 4,4 Sternen bei über 106.000 Rezensionen. PassagierInnen loben dort insbesondere die Sauberkeit, die moderne Architektur sowie die klare Beschilderung. Ebenfalls auf Platz eins mit 4,4 Sternen, jedoch geringerer Bewertungszahl, liegt der Flughafen Sá Carneiro in Porto (Portugal). Er punktet mit kurzen Wegen, effizienter Abfertigung und gutem gastronomischem Angebot. Auf Rang drei folgt der Flughafen Helsinki (Finnland) mit ebenfalls 4,4 Sternen, der durch sein modernes Design und die integrierte Terminalstruktur überzeugt. Zu den weiteren Top-5-Flughäfen zählen Athen (4,3) und Zürich (4,3).

Schlechte Bewertung für Heraklion und Bordeaux

Am unteren Ende der Rangliste liegt der Flughafen Heraklion auf Kreta mit einer Bewertung von 2,6 Sternen. Reisende bemängeln die Überfüllung, veraltete Infrastruktur und lange Wartezeiten. Ebenfalls schlecht bewertet wurden Bordeaux-Mérignac (3,0) und Brüssel-Charleroi (3,1). In Bordeaux beeinträchtigen derzeit Bauarbeiten den Terminalbetrieb, während Charleroi unter Personalmangel und überlasteten Sicherheitskontrollen leidet.

Methodik der Auswertung:

Für das Ranking wurden die Google-Maps-Bewertungen der 50 verkehrsreichsten Flughäfen Europas ausgewertet. Berücksichtigt wurden dabei sowohl die durchschnittliche Sternebewertung als auch die Anzahl der Rezensionen. Die Datenerhebung erfolgte im Juni 2025. Das vollständige Ranking gibt es unter: www.holidu.at/magazine/flughafen-ranking-europa (red)