Ruefa-Agents erkunden Bali

Ziel der Reise war es, das breite touristische Angebot Balis aus erster Hand kennenzulernen und aktuelle Eindrücke für die Beratungspraxis zu gewinnen. Auf dem Programm standen daher auch zahlreiche Hotelbesichtigungen, darunter renommierte Häuser wie The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Merusaka Nusa Dua, InterContinental Bali Resort und Pita Maha Resort & Spa.

Neben den professionellen Einblicken bot die Weiterbildungsreise aber auch authentische Erlebnisse. Die TeilnehmerInnen genossen den Panoramablick auf den Mount Batur in Kintamani, erkundeten die Strände von Nusa Penida und besuchten bedeutende Kulturstätten wie den Besakih-Tempel, das Goa-Gajah-Heiligtum und den Königspalast in Ubud.

Top-Organisation und positive Bilanz

EVA Air überzeugte mit ihrem Service auf den Langstreckenflügen, während GoVacation Indonesia für eine reibungslose Organisation vor Ort sorgte. Die Reise verdeutlichte einmal mehr die Vielfalt und Qualität Balis als hochwertiges Reiseziel im Portfolio von Ruefa. (red)