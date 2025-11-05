tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung

Skip to Content

Ruefa-Agents erkunden Bali


Die TeilnehmerInnen vor dem Pura Taman Saraswati Tempel in Ubud
Ausgewählte Ruefa ReiseexpertInnen erkundeten Mitte Oktober 2025 gemeinsam mit BranchenkollegInnen die indonesische Insel Bali – organisiert in Kooperation mit EVA Air und GoVacation Indonesia.

Ziel der Reise war es, das breite touristische Angebot Balis aus erster Hand kennenzulernen und aktuelle Eindrücke für die Beratungspraxis zu gewinnen. Auf dem Programm standen daher auch zahlreiche Hotelbesichtigungen, darunter renommierte Häuser wie The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Merusaka Nusa Dua, InterContinental Bali Resort und Pita Maha Resort & Spa.

Neben den professionellen Einblicken bot die Weiterbildungsreise aber auch authentische Erlebnisse. Die TeilnehmerInnen genossen den Panoramablick auf den Mount Batur in Kintamani, erkundeten die Strände von Nusa Penida und besuchten bedeutende Kulturstätten wie den Besakih-Tempel, das Goa-Gajah-Heiligtum und den Königspalast in Ubud.

Top-Organisation und positive Bilanz

EVA Air überzeugte mit ihrem Service auf den Langstreckenflügen, während GoVacation Indonesia für eine reibungslose Organisation vor Ort sorgte. Die Reise verdeutlichte einmal mehr die Vielfalt und Qualität Balis als hochwertiges Reiseziel im Portfolio von Ruefa. (red)

  adabei, agents, famtrip, fam-trip, reisebüromitarbeiter, ruefa, bali, indonesien, agenttour

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
6 November 2025

09:19
Condor B757: das Ende einer Ära

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.