| news | veranstalter » reisebuero
Windrose bestätigt bewährtes Provisionsmodell für 2025/26
Der Luxusreiseveranstalter setzt auch im Geschäftsjahr 2025/26 auf sein umsatzunabhängiges Provisionsmodell und bietet Reisebüros damit weiterhin volle Planungssicherheit.
Windrose Finest Travel führt sein seit Jahren etabliertes Provisionsmodell unverändert fort. Reisebüros erhalten damit auch im Geschäftsjahr 2025/26 eine Provision von 10% ab der ersten Buchung – ohne Mindestumsatz und ohne Staffelmodell. Damit setzt der Luxusreiseveranstalter auf Kontinuität und Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb. Die Regelung gilt ebenso für Buchungen über das Kreuzfahrtportal windrose-kreuzfahrten.de
Zusatzleistungen wie Flug-Upgrades, Reiseverlängerungen und regionale Erlebnisbausteine werden weiterhin mit 5% vergütet. Für exklusive Produkte wie Privatjet-, Privatvilla- oder Privatyacht-Reisen legt Windrose eine Provision von 7% fest. Reiseversicherungen des Partners HanseMerkur werden ebenfalls mit 10% vergütet. Absicherungen bis 40.000 EUR pro Person sind ohne zusätzliche Genehmigung möglich.
Verlässlicher Partner des stationären Vertriebs
Mit den einheitlichen Konditionen unterstreicht Windrose seinen Anspruch, den stationären Vertrieb transparent und partnerschaftlich zu unterstützen. „Unser Provisionsmodell hat sich über die letzten Jahre bewährt. Wir setzen weiterhin auf klare Regeln, verlässliche Konditionen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem stationären Vertrieb“, erklärt Christian Böll, Geschäftsführer von Windrose. „Gerade im ersten Jahr unserer Unabhängigkeit hat sich die enge Zusammenarbeit mit den Reisebüros erfolgreich bestätigt und weiter ausgebaut. Unsere VertriebspartnerInnen sollen mit Windrose stabil kalkulieren können.“
Weitere Informationen / Konakt für Reisebüros: vertrieb@windrose.de / +49 (0)30 2017 2171 (red)
windrose, windrose finest travel, provision, provisionsmodel, vertrieb, reisebüro, agents, vergütung, luxusreisen, luxusreisenveranstalter
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
4 November 2025
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Lernidee erweitert Vertriebs-Team um Flora Klebbé
Flora Klebbé übernimmt bei Lernidee...
-
MSC Cruises startet die Wave Season 2025/26
Zur Hauptbuchungssaison bietet die Reederei...
-
Bentour Reisen verlängert Quick-Transfer bis Jahresende
Das kostenfreie Upgrade wird verlängert...
-
Einladung: After-Work-Event "Cocktails & Conversations"
explore2connect lädt Agents am 24....
-
TUI tours startet in Österreich - Maßgeschneiderte Rundreisen planen
Individuelle Rundreisen lassen sich künftig...