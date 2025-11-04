Hapag-Lloyd: Genussreisen mit Sternekoch Kevin Fehling 2026

Im kommenden Jahr wird der renommierte Hamburger Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling auf acht ausgewählten Reisen der EUROPA persönlich an Bord sein. Mit seiner kreativen Handschrift und als Namensgeber des Gourmetrestaurants "The Globe" verbindet Fehling moderne Haute Cuisine mit maritimer Leichtigkeit und schafft damit ein einzigartiges kulinarisches Erlebnis. Die Reisen mit Kevin Fehling sind ab sofort buchbar.

Ein Sternekoch zum Greifen nah

"The Globe" an Bord der EUROPA ist Fehlings zweite kulinarische Heimat. Seit 2019 begeistert das Gourmetrestaurant mit zeitgemäßem Fine Dining, das alle Sinne anspricht. Inspiriert von seinen Reisen rund um den Globus vereint Fehling Aromen und Techniken aus verschiedenen Kulturkreisen, meisterhaft kombiniert mit kreativer Raffinesse und präziser Kochkunst. Während der Reisen wird Kevin Fehling auch in direkten Austausch mit seinen Gästen stehen - so wird er beispielsweise gelegentlich selbst den Begrüßungsbrief zu den Menüs erläutern.

Fehlings Credo „Wenn du mit wenig viel sagst, beginnt Magie“ beschreibt sowohl seine Philosophie der Reduktion als auch seinen Anspruch, Emotionen, Erinnerungen und Reisen in jedem Gericht erlebbar zu machen. Mit drei Michelin-Sternen, fünf schwarzen Hauben und 19 Punkten von Gault&Millau zählt er zu den herausragendsten Persönlichkeiten der deutschen Spitzengastronomie.

Neben "The Globe" stehen den Gästen an Bord vier weitere erstklassige Restaurants offen – vom eleganten Europa Restaurant bis zum legeren Lido Café – alle im Reisepreis enthalten.

Die acht Reisen mit Kevin Fehling 2026 im Überblick:

Vielfalt und Kulturerbe von den Kanaren bis nach Frankreich: Gran Canaria – Nizza, 13.–27.03.2026, 14 Tage, ab 7.765 EUR

Glanzlichter der französischen Riviera und Balearen: Nizza – Malaga, 18.–28.05.2026, 10 Tage, ab 5.965 EUR

Mittsommer in Norwegen: Hamburg – Travemünde, 12.–26.06.2026, 14 Tage, ab 6.590 EUR

Die Legenden Irlands und der Highlands: Hamburg – Hamburg, 05.–21.08.2026, 16 Tage, ab 8.690 EUR

Kultur und Kulinarik an sonnigen Küsten: Hamburg – Palma de Mallorca, 06.–22.09.2026, 16 Tage, ab 7.140 EUR

Dalmatiens Charme trifft griechische Gastfreundschaft: Fusina (Venedig) – Piräus (Athen), 04.–14.10.2026, 10 Tage, ab 5.960 EUR

Sonniger Herbst im Mittelmeer: Piräus (Athen) – Palma de Mallorca, 26.10.–05.11.2026, 10 Tage, ab 5.200 EUR

Bunte Basare und charmante Atlantikinseln: Malaga – Lissabon, 15.–25.11.2026, 10 Tage, ab 4.940 EUR

Weitere Informationen und Buchungen unter: www.hl-cruises.de/kevin-fehling (red)